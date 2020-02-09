Який має бути оптимальний рівень зарплат чиновників: пояснення експерта
Україна занадто бідна держава, щоб дозволити собі дешевий менеджмент. Зарплати у високопосадовців повинні бути високими.
Таку думку 24 каналу висловив економічний експерт Сергій Фурса.
Читайте також: Обмеження зарплат урядовцям: якими будуть наслідки заяв Зеленського
Треба визнати, що професіонали в Україні коштують дорого. Суспільству пояснити: нормальні люди за невеликі гроші не працюватимуть. Тому встановлюємо зарплату на ринкових умовах,
– наголошує Сергій Фурса.
Як зауважує експерт, професіоналів до уряду треба брати з приватного сектору. Там люди вже отримують певний дохід, живуть у комфортному середовищі. І не стануть змінювати це заради державної служби з набагато нижчою зарплатою. На його думку, формула рівня зарплати може бути наступною. Взяти топ 100 компаній України, провести опитування по зарплатам і встановити середню на рівні президента і віцепрезидента.
Цікаво: Як змінився рівень довіри до Зеленського: інфографіка
Сергій Фурса зазначає: звісно, в систему намагатимуться проникнути корупціонери. Але, по-перше, в корупціонерів буде конкуренція з боку нормальних людей. По-друге, є контроль – вибори. Міністр – політична фігура. Якщо робота не сподобається українцям, то на наступних виборах його змінять.
Невисокі зарплати урядовців означатимуть, що ми відмовляємося від залучення професіоналів. Тобто або відновлюємо практику зарплат у конвертах – це корупція. Або ж тоді наймаємо тих, хто йде працювати не за гроші, а за корупційні інтереси. Тобто за посаду, завдяки якій можна заробляти,
– підкреслює Сергій Фурса.
Що відомо про зарплати чиновників
- Офіційно зарплати міністрів і посадовців становлять від 20 до 40 тисяч гривень. Українські чиновники мають право на премії. Тому за місяць доходи значно вище. У грудні та січні з’явилася інформація, що завдяки преміям і надбавкам українські посадовці отримали рекордні зарплати:
- Міністру економіки Тимофію Милованову в листопаді нарахували 1630% премії, тобто 236 тисяч гривень.
- Керівники Мінкульту – найбільше у грудні отримав державний секретар відомства Ростислав Карандєєв, якому виплатили 497 тисяч 709 гривень. Натомість голова міністерства Володимир Бородянський заробив 112 тисяч 904 гривень.
- Високу зарплату у грудні отримав очільник МВС Арсен Аваков – майже 150 тисяч гривень. А його заступник Сергій Яровий майже 94 тисячі гривень.
- Річна зарплата директора Укрпошти Ігоря Смілянського має скласти 1 мільйон 866 тисяч 808 гривень.
- 4 лютого на засіданні Кабміну президент Володимир Зеленський підтримав рішення уряду щодо обмеження заробітної платні та премій керівникам органів виконавчої влади діапазоні від трьох до п’яти середніх зарплат.