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      Який має бути оптимальний рівень зарплат чиновників: пояснення експерта

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      Уряд вирішив обмежити рівень зарплат топчиновників / Фото з соціальних мереж

      Україна занадто бідна держава, щоб дозволити собі дешевий менеджмент. Зарплати у високопосадовців повинні бути високими.

      Таку думку 24 каналу висловив економічний експерт Сергій Фурса.

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      Треба визнати, що професіонали в Україні коштують дорого. Суспільству пояснити: нормальні люди за невеликі гроші не працюватимуть. Тому встановлюємо зарплату на ринкових умовах,
      – наголошує Сергій Фурса.

      Як зауважує експерт, професіоналів до уряду треба брати з приватного сектору. Там люди вже отримують певний дохід, живуть у комфортному середовищі. І не стануть змінювати це заради державної служби з набагато нижчою зарплатою. На його думку, формула рівня зарплати може бути наступною. Взяти топ 100 компаній України, провести опитування по зарплатам і встановити середню на рівні президента і віцепрезидента.

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      Сергій Фурса зазначає: звісно, в систему намагатимуться проникнути корупціонери. Але, по-перше, в корупціонерів буде конкуренція з боку нормальних людей. По-друге, є контроль – вибори. Міністр – політична фігура. Якщо робота не сподобається українцям, то на наступних виборах його змінять.

      Невисокі зарплати урядовців означатимуть, що ми відмовляємося від залучення професіоналів. Тобто або відновлюємо практику зарплат у конвертах – це корупція. Або ж тоді наймаємо тих, хто йде працювати не за гроші, а за корупційні інтереси. Тобто за посаду, завдяки якій можна заробляти,
      – підкреслює Сергій Фурса.

      Що відомо про зарплати чиновників

      • Офіційно зарплати міністрів і посадовців становлять від 20 до 40 тисяч гривень. Українські чиновники мають право на премії. Тому за місяць доходи значно вище. У грудні та січні з’явилася інформація, що завдяки преміям і надбавкам українські посадовці отримали рекордні зарплати:
      • Міністру економіки Тимофію Милованову в листопаді нарахували 1630% премії, тобто 236 тисяч гривень.
      • Керівники Мінкульту – найбільше у грудні отримав державний секретар відомства Ростислав Карандєєв, якому виплатили 497 тисяч 709 гривень. Натомість голова міністерства Володимир Бородянський заробив 112 тисяч 904 гривень.
      • Високу зарплату у грудні отримав очільник МВС Арсен Аваков – майже 150 тисяч гривень. А його заступник Сергій Яровий майже 94 тисячі гривень.
      • Річна зарплата директора Укрпошти Ігоря Смілянського має скласти 1 мільйон 866 тисяч 808 гривень.
      • 4 лютого на засіданні Кабміну президент Володимир Зеленський підтримав рішення уряду щодо обмеження заробітної платні та премій керівникам органів виконавчої влади діапазоні від трьох до п’яти середніх зарплат.
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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Корупція Олексій Гончарук Кабінет Міністрів України Зарплата
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