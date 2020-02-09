Який має бути оптимальний рівень зарплат чиновників: пояснення експерта

Україна занадто бідна держава, щоб дозволити собі дешевий менеджмент. Зарплати у високопосадовців повинні бути високими.

Таку думку 24 каналу висловив економічний експерт Сергій Фурса.

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Треба визнати, що професіонали в Україні коштують дорого. Суспільству пояснити: нормальні люди за невеликі гроші не працюватимуть. Тому встановлюємо зарплату на ринкових умовах,

– наголошує Сергій Фурса.

Як зауважує експерт, професіоналів до уряду треба брати з приватного сектору. Там люди вже отримують певний дохід, живуть у комфортному середовищі. І не стануть змінювати це заради державної служби з набагато нижчою зарплатою. На його думку, формула рівня зарплати може бути наступною. Взяти топ 100 компаній України, провести опитування по зарплатам і встановити середню на рівні президента і віцепрезидента.

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Сергій Фурса зазначає: звісно, в систему намагатимуться проникнути корупціонери. Але, по-перше, в корупціонерів буде конкуренція з боку нормальних людей. По-друге, є контроль – вибори. Міністр – політична фігура. Якщо робота не сподобається українцям, то на наступних виборах його змінять.

Невисокі зарплати урядовців означатимуть, що ми відмовляємося від залучення професіоналів. Тобто або відновлюємо практику зарплат у конвертах – це корупція. Або ж тоді наймаємо тих, хто йде працювати не за гроші, а за корупційні інтереси. Тобто за посаду, завдяки якій можна заробляти,

– підкреслює Сергій Фурса.

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