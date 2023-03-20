Подробный перечень болезней, с которыми не примут в армию

С начала широкомасштабного вторжения в Украину продолжается всеобщая мобилизация. Однако под нее не подпадают граждане, имеющие документальные подтверждения одной из болезней из определенного перечня.

Отметим, что перечень граждан, не подлежащих призыву, определен статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Собственно, там указано, что не могут быть мобилизованы те лица, которые имеют проблемы со здоровьем. Однако обязательно, чтобы в таком случае было заключение военно-врачебной комиссии, – иноформирует 24 Канал.

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Болезни зрения

Непригодны к службе военнообязанные, имеющие:

выраженные анатомические изменения или пороки положения век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах;

резко выраженные, с прогрессивным снижением зрительных функций или частыми обострениями на обоих глазах болезни склеры, роговицы (рубцы и помутнения), радужной оболочки, цилиарного тела, хрусталика (все виды катаракты), сосудистой оболочки;

болезни стекловидного тела и глазного яблока;

неврит зрительного нерва, болезни и поражения зрительного нерва и зрительных путей;

отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах;

все формы глаукомы в развитой и последующих стадиях на обоих глазах;

стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;

близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов более 12,0 диоптрий или астигматизм любого вида с разностью рефракции в двух главных меридианах более 6,0 диоптрий;

остроту зрения одного глаза ниже 0,1 или его слепоты;

отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,3 и ниже или острота зрения обоих глаз 0,2 и ниже.

Болезни слуха

Человек не подлежит мобилизации только в том случае, если он имеет полную глухоту на оба уха или глухонемоту. В частности, поэтому есть выраженные вестибулярно-вегетативные нарушения, сопровождающиеся возникновением симптомов болезни Меньера.

Заметим, что в большинстве случаев люди с заболеваниями слуха непригодны к военной службе в мирное время и ограниченно пригодны – в военное время.

Паразитарные и некоторые инфекционные болезни

Не подлежат службе лица, имеющие кишечные инфекционные болезни, бактериальные зоонозы, вирусные инфекционные болезни центральной нервной системы, вирусные геморрагические лихорадки, вирусные инфекционные болезни с повреждением кожи и слизистых оболочек, гельминтозы, педикулез и последствия инфекционных паразитов. в мирный период. Однако в военное время такие пациенты считаются ограниченно подходящими.

Вместе с тем, активный прогрессивный туберкулез с распадом легочной ткани считается достаточным основанием для непригодности к военной службе с исключением из военного учета. Хотя туберкулез легких без выделения микобактерий и распада легочной ткани или клинически излеченный делает лицо непригодным для военной службы в мирное время, но ограниченно пригодным – в военное.

Расстройства психики и поведения

Непригодными к военной службе с исключением из военного учета больные, имеющие:

резко выраженные стойкие психические расстройства;

расстройства психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ (алкоголя или наркотиков) при синдроме зависимости с резкими, стойкими психическими расстройствами;

шизофрению, шизотипические и бредовые расстройства, аффективные расстройства с часто повторяющимися фазами;

невротические расстройства при резко выраженных, стойких болезненных проявлениях;

резко выраженные поведенческие расстройства, со склонностью к повторным длительным декомпенсациям или патологическим реакциям;

глубокую и тяжелую умственную отсталость.

Злокачественные и доброкачественные новообразования

Люди с онкологией, имеющие установленный неизлечимый диагноз, не могут быть призваны на службу в армию.

Лица, которые в анамнезе имеют онкодиагноз или если заболевание находится в стадии устойчивой ремиссии, а также в случае медленно прогрессирующей патологии считаются ограниченно пригодными в военное время.

Призывники, у которых выявлены доброкачественные новообразования, сопровождающиеся тяжелыми нарушениями в работе организма, не могут быть мобилизованы в ВСУ.

Все те, кто проходил хирургическое лечение или лучевую терапию, временно непригодны во время войны для службы в армии.

Доброкачественные новообразования всех локализаций со значительными нарушениями функций являются основанием для непригодности военной службы с исключением из военного учета.

Другие расстройства психики и поведения могут быть причиной непригодности к службе в мирное время, однако в военное время – пригодность призывника оценивается военно-врачебной комиссией.

Болезни крови и кроветворных органов

Непригодными с исключением из военного учета могут быть граждане, имеющие анемии со значительными нарушениями функций органов. Собственно, это касается, в частности, тех граждан, болезни которых быстро прогрессируют, есть нарушения свертывания крови, геморрагические состояния, другие болезни крови, нарушения с привлечением иммунного механизма и т.д.

Болезни эндокринной системы

Люди с патологиями эндокринной системы, сопровождающиеся расстройством питания или нарушением обмена веществ, считаются ограниченно подходящими.

В этом случае все зависит от того, как само заболевание влияет на общее состояние здоровья.

Болезни нервной системы

Непригодными считаются граждане, которые имеют:

прогрессивные, со значительными нарушениями функций воспалительные заболевания ЦНС (менингит, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепный и внутрипозвоночный абсцесс и т.п.);

прогрессивные, со значительными нарушениями функций системные атрофии, церебральный паралич, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, все виды дистоний (кроме вегетососудистой);

эпилепсия при наличии частых эпилептических приступов или выраженных психических расстройств,

быстро прогрессивные, с значительными нарушениями функций болезни периферической нервной системы.

Болезни системы кровообращения

Непригодны к военной службе с исключением из военного учета люди:

с сердечной недостаточностью II-Б-III стадии в случае некоронарногенных болезней сердца,

с сердечной недостаточностью II-Б – III стадии в случае ишемических болезней сердца,

с гипертонической болезнью III стадии,

с цереброваскулярными болезнями (например, инфаркт головного мозга или инсульт) со значительными нарушениями функций,

с болезнями артерий, артериол и капилляров, вен, лимфатических узлов (атеросклерозы, тромбозы, варикозы и т.п.) со значительными нарушениями кровообращения и функций.

Болезни органов дыхания

Обычно из военного учета исключают больных тяжелой персистационной бронхиальной астмой и граждан, имеющих хронические болезни нижних дыхательных путей и легких со значительными нарушениями функции внешнего дыхания.

В то же время от службы в армии освобождаются лица, страдающие хронической формой бронхита и пневмонии, ХОБЛ, эмфиземой и бронхоэктатической болезнью, пневмокониозом, хроническими пневмонитами, идиопатической фиброзной формой альвеолитом, легеневыми и хроническими болезнями.

Болезни органов пищеварения

Основаниями для исключения из военного учета являются:

челюстно-лицевые аномалии (кроме врожденных), включая аномалии прикуса со значительными нарушениями дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функций;

болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, аппендикса, кишечника и брюшины со значительными нарушениями функций;

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки со значительными нарушениями функций;

болезни печени со значительными нарушениями функций;

всевозможные грыжи со значительными нарушениями функций.

Заболевания, передающиеся половым путем

Полностью исключают из военного учета людей, страдающих язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки, эзофагит, гастрит, гастродуоденит, гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь, болезнь Крона, язвенный колит, кишечную непроходимость, инфузию, паралитический спаечную болезнь, заболевания печени, сопровождающиеся серьезным нарушением в работе этого органа.

Если это черное время, то считаются непригодными к прохождению службы в армии лица, у которых обнаружена врожденная или приобретенная форма сифилиса.

Однако в военное время возможность прохождения службы такими призывниками определяется индивидуально.

Кроме того, не допускаются к службе в ВСУ те, у кого обнаружена гонококковая, трихомонадная инфекция, а также другие ЗППП, но только до того момента, пока человек не пройдет лечение.

Больные ВИЧ

Если вирус иммунодефицита сопровождается развитием паразитарных или инфекционных заболеваний, образованием злокачественных опухолевых процессов и другими уточненными заболеваниями, то призывник освобождается от службы в мирное и военное время.

Бессимптомные носители вируса иммунодефицита считаются ограниченно пригодными к прохождению военной службы.

Болезни кожи и подкожной клетчатки

Основанием для исключения из военного учета может быть диффузный нейродермит (атопический дерматит) с распространенной лихенификацией кожного покрова, обычная пузырчатка, герпетиформный дерматит.

Остальные кожные заболевания делают лицо непригодным для военной службы в мирный период или временно непригодным.

Болезни костно-мышечной системы

С причиной для непригодности к военной службе тяжелая форма артрита, артроза, ревматоидного васкулита, болезнь Стилла, синдром Фелти, псориатическая или энтеропатическая артропатия, ревматоидный бурсит, подагра, узелковый полиартрит, болезнь Бехчета, кристаллическая артропатия. функции поврежденного органа

Также не подлежат мобилизации лица, страдающие:

выраженную деформацию или дефекты пальцев кисти, стоп,

тяжелую форму плоскостопия,

фибробластические патологии с нарушением двигательной активности

Болезни и патологии мочеполовой системы

Не мобилизуют лиц после ампутации конечности, а также имеющих тяжелые заболевания позвоночника.

Не могут призвать в армию лиц, имеющих тяжелый нефротический синдром, хронический интерстициальный нефрит, острый пиелит, пиелонефрит, тубулоинтерстициальный нефрит, хронический первичный пиелонефрит, нефропатию, почечную недостаточность, гидронефроз, пионефир.

В этой категории болезней гораздо больше, если заболевание не вызывает серьезных нарушений в работе системы, такое лицо может считаться ограниченно пригодным к прохождению службы в военное время. ВЛК выносит решение в зависимости от болезни.

Вместе с тем врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения, травмы, отравления и некоторые другие последствия действия внешних причин могут быть основанием для исключения из военного учета. Однако только в том случае, если вызывают значительные нарушения функций.