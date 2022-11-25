Какие участки фронта наиболее перспективны для ВСУ: Свитан предположил боевые действия зимой

В сети часто обсуждают замедление контрнаступления ВСУ зимой. Однако военные эксперты объясняют, что украинские военные останавливаться точно не будут, так что оккупанты не дождутся паузы. Как будут развиваться боевые действия зимой – читайте в статье.

Потери оккупантов будут увеличиваться

Об этом 24 каналу сказал военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан. Он отметил, что каждый день ВСУ в среднем уничтожают около 500 оккупантов, а это один взвод.

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По его словам, ежедневно ВСУ "вычеркивают" несколько сотен оккупантов и их военных средств. "И такая динамика не уменьшится, она будет только увеличиваться", – считает эксперт.

Как будут развиваться боевые действия дальше

Полковник запаса отметил, что сейчас линия фронта "застыла" из-за погодных условий, ведь дождь и туман останавливают движение тяжелой техники.

В режиме наступления практически вся линия фронта переходит к обороне, поэтому остается только нанесение противнику артиллерийских или авиационных ударов,

– объяснил Свитан.

Он считает, что как только земля подсохнет или подморозится, потенциал украинской армии, который сейчас накоплен и не был использован на правом берегу Херсона, остался и их будут перебрасывать на Запорожское и Донецкое направления, где они наиболее востребованы.

"Остается также перспектива в направлении Сватово – Луганское. После того, как наши войска пройдут по замерзшей земле, они начнут наступление в сторону Луганска. Эти два направления будут ждать "погоды", – считает полковник запаса.

"Котел" для оккупантов у Азовского моря

По его мнению, на этих направлениях ВСУ получат задание на движение по промерзшей почве – это будет, скорее всего, выход к Азовому морю.

Основная задача – рассечение сухопутного коридора и переход крымской и херсонской группировки россиян в режим "котла". Как только ВСУ выйдут на побережье Азовского моря, они загонят в "котел" всю крымско-херсонскую группировку,

– подчеркнул Свитан.

Эксперт отметил, что подбитый Крымский мост не сможет поставлять оккупантам вооружение в достаточном количестве, а второй удар по этому мосту полностью "перережет" поставки.

Свитан рассказал, как дальше будут разворачиваться события на фронте: видео



По его словам, в настоящее время украинская артиллерия выполняет свою основную задачу – уничтожает армию противника. "Мы даже в таком режиме "затихшего" фронта ежедневно ликвидируем около батальона российских солдат", – подытожил он.

Какая ситуация на фронте: последние данные Генштаба ВСУ

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты выстроили оборону и обстреливают районы таких населенных пунктов: Берестово, Кисловка, Табаевка и Вишневое в Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка и Площанка Луганской области и Торское Донецкой области.

оккупанты выстроили оборону и обстреливают районы таких населенных пунктов: Берестово, Кисловка, Табаевка и Вишневое в Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка и Площанка Луганской области и Торское Донецкой области. На Новопавловском и Запорожском направлениях противники также обороняются, но без артиллерийских обстрелов не обходится; россияне накрыли огнем Угледар, Пречистовку, Нескучное, Времовку, Новополь и Зеленое Поле Донецкой области и Ольговское, Гуляйполе, Гуляйпольское и Чаривное в Запорожской области.

противники также обороняются, но без артиллерийских обстрелов не обходится; россияне накрыли огнем Угледар, Пречистовку, Нескучное, Времовку, Новополь и Зеленое Поле Донецкой области и Ольговское, Гуляйполе, Гуляйпольское и Чаривное в Запорожской области. На Криворожском и Херсонском направлениях путинские солдаты обстреляли Змиевку, Берислав, Токаревку, Никольское, Антоновку, Чернобаевку, Белозерку, Велетенское Херсонской области.

путинские солдаты обстреляли Змиевку, Берислав, Токаревку, Никольское, Антоновку, Чернобаевку, Белозерку, Велетенское Херсонской области. Очевидно, самая тяжелая ситуация на Бахмутском и Авдеевском направлениях – там россияне пытаются наступать. Также захватчики обстреляли из артиллерии районы таких населенных пунктов: Верхнекаменское, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Андреевка, Красногоровка, Бердичи, Авдеевка, Первомайское, Невельское и Марьинка Донецкой области.

– там россияне пытаются наступать. Также захватчики обстреляли из артиллерии районы таких населенных пунктов: Верхнекаменское, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Андреевка, Красногоровка, Бердичи, Авдеевка, Первомайское, Невельское и Марьинка Донецкой области. На Волынском и Полесском направлениях – без изменений, повторное нападение с севера захватчики пока не планируют, однако Лукашенко продолжает помогать Путину.

В оккупированном Симферополе так называемые власти информируют людей о плане действий в случае воздушной тревоги и другой опасности. Очевидно, что россияне в Крыму понимают, что осталось им там быть еще недолго.