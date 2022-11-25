Какие участки фронта наиболее перспективны для ВСУ: Свитан предположил боевые действия зимой
В сети часто обсуждают замедление контрнаступления ВСУ зимой. Однако военные эксперты объясняют, что украинские военные останавливаться точно не будут, так что оккупанты не дождутся паузы. Как будут развиваться боевые действия зимой – читайте в статье.
Потери оккупантов будут увеличиваться
Об этом 24 каналу сказал военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан. Он отметил, что каждый день ВСУ в среднем уничтожают около 500 оккупантов, а это один взвод.
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По его словам, ежедневно ВСУ "вычеркивают" несколько сотен оккупантов и их военных средств. "И такая динамика не уменьшится, она будет только увеличиваться", – считает эксперт.
Как будут развиваться боевые действия дальше
Полковник запаса отметил, что сейчас линия фронта "застыла" из-за погодных условий, ведь дождь и туман останавливают движение тяжелой техники.
В режиме наступления практически вся линия фронта переходит к обороне, поэтому остается только нанесение противнику артиллерийских или авиационных ударов,
– объяснил Свитан.
Он считает, что как только земля подсохнет или подморозится, потенциал украинской армии, который сейчас накоплен и не был использован на правом берегу Херсона, остался и их будут перебрасывать на Запорожское и Донецкое направления, где они наиболее востребованы.
"Остается также перспектива в направлении Сватово – Луганское. После того, как наши войска пройдут по замерзшей земле, они начнут наступление в сторону Луганска. Эти два направления будут ждать "погоды", – считает полковник запаса.
"Котел" для оккупантов у Азовского моря
По его мнению, на этих направлениях ВСУ получат задание на движение по промерзшей почве – это будет, скорее всего, выход к Азовому морю.
Основная задача – рассечение сухопутного коридора и переход крымской и херсонской группировки россиян в режим "котла". Как только ВСУ выйдут на побережье Азовского моря, они загонят в "котел" всю крымско-херсонскую группировку,
– подчеркнул Свитан.
Эксперт отметил, что подбитый Крымский мост не сможет поставлять оккупантам вооружение в достаточном количестве, а второй удар по этому мосту полностью "перережет" поставки.
Свитан рассказал, как дальше будут разворачиваться события на фронте: видео
По его словам, в настоящее время украинская артиллерия выполняет свою основную задачу – уничтожает армию противника. "Мы даже в таком режиме "затихшего" фронта ежедневно ликвидируем около батальона российских солдат", – подытожил он.
Какая ситуация на фронте: последние данные Генштаба ВСУ
- На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты выстроили оборону и обстреливают районы таких населенных пунктов: Берестово, Кисловка, Табаевка и Вишневое в Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка и Площанка Луганской области и Торское Донецкой области.
- На Новопавловском и Запорожском направлениях противники также обороняются, но без артиллерийских обстрелов не обходится; россияне накрыли огнем Угледар, Пречистовку, Нескучное, Времовку, Новополь и Зеленое Поле Донецкой области и Ольговское, Гуляйполе, Гуляйпольское и Чаривное в Запорожской области.
- На Криворожском и Херсонском направлениях путинские солдаты обстреляли Змиевку, Берислав, Токаревку, Никольское, Антоновку, Чернобаевку, Белозерку, Велетенское Херсонской области.
- Очевидно, самая тяжелая ситуация на Бахмутском и Авдеевском направлениях – там россияне пытаются наступать. Также захватчики обстреляли из артиллерии районы таких населенных пунктов: Верхнекаменское, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Андреевка, Красногоровка, Бердичи, Авдеевка, Первомайское, Невельское и Марьинка Донецкой области.
- На Волынском и Полесском направлениях – без изменений, повторное нападение с севера захватчики пока не планируют, однако Лукашенко продолжает помогать Путину.