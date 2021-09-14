Какими будут новые карантинные ограничения в различных зонах: разъяснение Минздрава

14 сентября 2021 , 17:56
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Источник:

телеграм Минздрава

Кабинет Министров определил новые карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19. Они будут действовать при усилении адаптивного карантина.

О том, какими будут новые карантинные ограничения и нормы при различных уровнях эпидемиологической опасности, подробно объяснили в Министерстве здравоохранения.

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Зеленая зона

В этой зоне обязательным остается ношение маски в общественных местах и ​​общественном транспорте.

Желтая зона

Жителям этой зоны тоже нужно обязательно носить маску в помещении и соблюдать дистанцию ​​в 1,5 метра.

Под запрет попадут

  • массовые мероприятия с участием более 1 человека на 4 квадратных метра площади здания или территории,
  • заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры более 50% мест,
  • заполненность спортзалов и фитнес-центров в расчете не более 1 человек на 10 квадратных метров,
  • работа учебных заведений, кроме тех, где менее 80% персонала имеют желтый или зеленый COVID-сертификат.
Важно! Ограничения не применяются в случае наличия более чем у 80% персонала и 100% посетителей заведений или мероприятий, кроме людей, не достигших 18 лет, желтых или зеленых COVID-сертификатов.

Оранжевая зона

В этой карантинной зоне будут действовать все ограничения желтой зоны. Кроме того, местные власти получат возможность вводить дополнительные ограничения.

Красная зона

Сохраняется требование об обязательном наличии маски в помещении и соблюдение дистанции.

Будет запрещена работа

  • заведений общественного питания, кроме адресной доставки и заказов на вынос,
  • ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров,
  • непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,
  • учебных заведений, кроме заведений где 100% работников имеют зеленый COVID-сертификат,
  • проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей,
  • учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки,
  • учреждений, оказывающих услуги по размещению (хостелы, гостиницы).
Важно! Ограничения не применяются в случае наличия у всего персонала и всех посетителей заведений или мероприятий, кроме людей, не достигших 18 лет, желтых или зеленых COVID-сертификатов.

Изменения карантинных ограничений: что известно

  • Правительство 13 сентября приняло изменения в постановление № 1236, устанавливающие новые карантинные ограничения для предотвращения распространения коронавируса.
  • В частности, в документе предположили, что COVID-сертификат будет желтым или зеленым. Он будет содержать информацию о вакцинации, об отрицательном результате тестирования (действует 72 часа) или о выздоровлении от COVID-19.
Автор: Наталія Пристанська