Какими будут новые карантинные ограничения в различных зонах: разъяснение Минздрава

Кабинет Министров определил новые карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19. Они будут действовать при усилении адаптивного карантина.

О том, какими будут новые карантинные ограничения и нормы при различных уровнях эпидемиологической опасности, подробно объяснили в Министерстве здравоохранения.

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Зеленая зона

В этой зоне обязательным остается ношение маски в общественных местах и ​​общественном транспорте.

Желтая зона

Жителям этой зоны тоже нужно обязательно носить маску в помещении и соблюдать дистанцию ​​в 1,5 метра.

Под запрет попадут

массовые мероприятия с участием более 1 человека на 4 квадратных метра площади здания или территории,

заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры более 50% мест,

заполненность спортзалов и фитнес-центров в расчете не более 1 человек на 10 квадратных метров,

работа учебных заведений, кроме тех, где менее 80% персонала имеют желтый или зеленый COVID-сертификат.

Оранжевая зона

Ограничения не применяются в случае наличия более чем у 80% персонала и 100% посетителей заведений или мероприятий, кроме людей, не достигших 18 лет, желтых или зеленых COVID-сертификатов.

В этой карантинной зоне будут действовать все ограничения желтой зоны. Кроме того, местные власти получат возможность вводить дополнительные ограничения.

Красная зона

Сохраняется требование об обязательном наличии маски в помещении и соблюдение дистанции.

Будет запрещена работа

заведений общественного питания, кроме адресной доставки и заказов на вынос,

ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров,

непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,

учебных заведений, кроме заведений где 100% работников имеют зеленый COVID-сертификат,

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей,

учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки,

учреждений, оказывающих услуги по размещению (хостелы, гостиницы).

Изменения карантинных ограничений: что известно

Правительство 13 сентября приняло изменения в постановление № 1236, устанавливающие новые карантинные ограничения для предотвращения распространения коронавируса.

В частности, в документе предположили, что COVID-сертификат будет желтым или зеленым. Он будет содержать информацию о вакцинации, об отрицательном результате тестирования (действует 72 часа) или о выздоровлении от COVID-19.

Ограничения не применяются в случае наличия у всего персонала и всех посетителей заведений или мероприятий, кроме людей, не достигших 18 лет, желтых или зеленых COVID-сертификатов.