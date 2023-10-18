Украина получила ATACMS: какими будут последствия для России – проанализировали в ISW

США передали Украине кассетные ракеты ATACMS тайно, чтобы "шокировать" противника. Теперь россиянам придется адаптироваться, в частности рассредоточить свою авиацию и отвести часть самолетов на аэродромы как можно дальше от линии фронта.

Такой совет дали кафирам аналитики Института изучения войны (ISW). Они проанализировали, как повлияет на ход войны наличие в Украине этих ракет.

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Так, в новом обзоре аналитики напомнили, что российские войска поднимали вертолеты с аэродрома в оккупированном Бердянске во время начала контрнаступления ВСУ в 2023 году. Это дало россиянам преимущество, поскольку они атаковали украинские механизированные подразделения.

С помощью точных дальнобойных ракет ВСУ могли наносить удары по отдельным авиационным средствам вооруженных сил России. Впрочем, сейчас у украинских войск ракеты ATACMS с кассетными боеголовками, которые могут поражать объекты на широкой площади.

Аналитики допустили: США, вероятно, тайно доставили системы ATACMS, чтобы дать украинским силам преимущество-сюрприз, и российская сторона была шокирована этим шагом.

Россияне "действуют", только после потерь

В ISW отмечают, что российские пропагандисты уже начали сетовать, что российская армия якобы только адаптировала свои аэродромы, чтобы защититься от ударов HIMARS. Однако ATACMS – новая ракетная угроза российской авиации.

Российские военные показали, что могут адаптироваться к новым украинским ударным возможностям, но только после того, как понесут начальные и явные потери,

– отметили в ISW.

Украина получила ATACMS: главное