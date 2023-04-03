Одной из них может быть изменение административных границ страны и обособление некоторых ее частей. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик, бывший депутат госдумы России Илья Пономарев.

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Пономарев предположил, что после поражения России в войне некоторые ее территории могут обособиться, однако их будет немного.

Чечня очень вероятно, Якутия возможно, может быть Бурятия или Тува. Все национальные республики в России – это примерно 20% населения страны,

– добавил говорящий.

Следует сосредоточиться на смене власти

Эксдепутат подчеркнул, что все же большинство территорий агрессора являются собственно российскими. Он убежден, что там сейчас стремления к независимости нет, хотя исключать такие возможности не стоит.

Пономарев считает, что сейчас России следует сосредоточиться на создании новой власти и оценивать страну в целом, однако если кто-то решит отделиться, со своей стороны им не стоит мешать.

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