Одной из них может быть изменение административных границ страны и обособление некоторых ее частей. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик, бывший депутат госдумы России Илья Пономарев.
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Пономарев предположил, что после поражения России в войне некоторые ее территории могут обособиться, однако их будет немного.
Чечня очень вероятно, Якутия возможно, может быть Бурятия или Тува. Все национальные республики в России – это примерно 20% населения страны,
– добавил говорящий.
Следует сосредоточиться на смене власти
Эксдепутат подчеркнул, что все же большинство территорий агрессора являются собственно российскими. Он убежден, что там сейчас стремления к независимости нет, хотя исключать такие возможности не стоит.
Пономарев считает, что сейчас России следует сосредоточиться на создании новой власти и оценивать страну в целом, однако если кто-то решит отделиться, со своей стороны им не стоит мешать.
У россиян началась настоящая паника
- В Кремле параноят из-за возможности дезертирства и утечки информации. Поэтому местная ФСБ начинает изымать у чиновников загранпаспорта.
- Путин наивно считает, что системы ПВО его спасут, поэтому панически обставляет ими все свои резиденции. Ранее было известно о ПВО, стоящей в Новгородской деревне Ящерево, а теперь системы противовоздушной обороны заметили вблизи резиденции в Краснодарском крае.
- Беды в России следует ждать и от своих. Ведь разъяренный главарь одной из группировок окупантов Игорь Гиркин организовал кружок "клуб рассерженных патриотов". Они свирепствуют, потому что, видите ли, наблюдают русские поражения одно за другим, но не видят изменений.