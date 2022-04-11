Какими бы ни были убытки, – Зеленский убежден, что украинцы быстро отстроят государство
11 апреля 2022 , 16:40Читати новину українською
Источник:телеграм Владимира Зеленского
Владимир Зеленский уверен, что после войны мы сможем быстро отстроить Украину. Восстановление государства вдохновит мир так же, как и наша борьба с российскими оккупантами.
Неважно, сколько ущерба нанесут Украине россияне. Украинцы в любом случае отстроят прекрасное государство.
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Какими бы ни были убытки. Это будет историческое восстановление. Проект, вдохновляющий мир так же, как и наша борьба за свободу. Как и наша борьба за Украину,
– подчеркнул президент.
Глава государства также опубликовал фотографии из разрушенных городов Украины.
Города Украины после того, как в них побывали российские военные / Фото из телеграма Владимира Зеленского
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