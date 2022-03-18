С какими предложениями Украина пришла за стол переговоров

Основным требованием, с которым Украина села за стол переговоров с агрессором, гарантии безопасности для государства.

Об этом в интервью сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Без таких гарантов Украина не подпишет соглашение.

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Наше ключевое предложение – гарантии безопасности. Это то, вокруг чего все крутится, и без чего договоренностей быть не может. Это ключевое. Мы все изучили печальный опыт Будапештского меморандума,

– сказал Кулеба.

Министр сказал, что Россия решилась на войну, поскольку считала, что за нас никто не вступится, а сами мы не защитимся.

Первое предположение отчасти верно. Ни одна страна за нас не воюет, но в то же время мы получаем серьезную финансовую и политическую помощь, а также оружие.

"А второе, то, в чем они полностью просчитались, что мы не будем сопротивляться. Украина оказывает упорное сопротивление", – сказал министр.

Главные аргументы Украины на переговорах

Кулеба назвал 3 аргумента, которые делают позицию Украины на переговорах более сильной:

наше сопротивление;

оружие, которое к нам поступает от партнеров;

санкции, которые они используют против России.

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