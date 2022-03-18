Про це в інтерв'ю сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Без таких гарантій Україна не підпише жодну угоду.

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Наша ключова пропозиція – гарантії безпеки. Це те, довкола чого все крутиться, і без чого домовленостей бути не може. Це ключове. Ми всі вивчили сумний досвід Будапештського меморандуму,

– сказав Кулеба.

Міністр сказав, що Росія наважилась на війну, оскільки вважала. що за нас ніхто не вступиться, а самі ми не захистимося.

Перше припущення – частково правда. Жодна інша країна за нас не воює, але водночас ми отримуємо серйозну фінансову та політичну допомоги, а також зброю.

"А друге, те, в чому вони повністю прорахувалися, що ми не будемо чинити опір. Україна чинить запеклий спротив", – сказав міністр.

Головні аргументи України на переговорах

Кулеба назвав 3 аргументи, які роблять позицію України на переговорах сильнішою:

наш спротив;

зброя, яка до нас надходить від партнерів;

санкції, які вони застосовують проти Росії.

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