Леонид Кучма и Александр Мороз ранее были конкурентами на выборах. В то время президент и председатель Верховной Рады соревновались за то, кто перетянет больше "конституционного одеяла" на свою сторону.

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Принятие Конституции Украины

Много споров о том, можно ли считать "Постановления Прав и вольностей Войска Запорожского" 1710 года Пилипа Орлика первой Конституции Европы продолжается и сегодня.

Никаких баталий возникать не может в том, что в 1996 году Украина уже в течение 5 лет была независимой. Однако граждане жили, по сути, по советским законам 1978 года.

За проекты Конституции в Украине пытались браться сразу же после независимости. Проблема заключалась в том, что видение документа у президента и в Верховной Рады были разными. Впрочем, по состоянию на 1996 год, консенсус вроде бы нашли.

И президент, и парламент должны руководствоваться независимыми экономическими, политическими расчетами и геополитическими прогнозам,

– заявил Леонид Кучма.



Видение Леонида Кучмы и парламента было разным / Фото Getty Images

Только парламент то тысячи поправок вносил, то еще как-то оттягивал с принятием документа. Тогда Кучма поставил ультиматум – референдум по принятию новой Конституции Украины. То есть за Конституцию должен был голосовать народ – без депутатов и их правок. Для того, чтобы не остаться с носом, народные избранники согласились на голосование. К тому же вопрос пообещали решить за один день.

Из-за Конституции были противоречия

Между Верховной Радой и президентом была куча противоречий. Внутри парламента их не меньше. Однако это и не удивительно, ведь парламент 1996 года – это представители 15 партий и еще около 200 беспартийных депутатов, поэтому ради голосов приходилось идти на компромиссы.

Правое националистическое крыло, несмотря на агрессивную позицию коммунистов и социалистов, получило символы: гимн и флаг. Зато правые уступили левым – Крымом, то есть согласились на его автономию. В то же время нардепы из окружения Кучмы за свои голоса получили доминантные полномочия президента. Голосование продолжалось почти сутки – 315 голосов в 9:18 утра гарантировали стране Конституцию.

Так неоднократно случалось, что главный документ страны после 1996 года политики переписывали ради собственных нужд. Впрочем, теперь 28 июня – один из главных государственных праздников страны.

Знаковая книга Забужко

Также в 1996 году вышла другая знаковая книжечка – "Полевые исследования украинского секса" Оксаны Забужко. Она стала самым заметным женским произведением независимой Украины.

К тому времени в Украине такое фактически отрицали, однако потом оказалось, что о нем не только говорят вслух, но даже книги пишут и выносят "слово" в название.



В 1996 году вышла знаковая книга Оксаны Забужко / Фото "РБК-Украина"

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Как в Украине ввели в оборот гривну

В 1996 году Украина получила собственные деньги – гривну, валюту еще Киевской Руси и Украинской Народной Республики. "Провести, начиная со 2 сентября, в Украине денежную реформу" – именно такими словами начинался указ о денежной реформе в Украине. Инфляцию удалось погасить.

Мечту фальшивомонетчиков, эти миллионы купонокарбованцев заменили на гривну. Национальную валюту печатали в основном за рубежом. В Италии копейки, в Канаде – мелкие банкноты. Великобритания штамповала "Грушевских", "Шевченко" и 200 гривен с Лесей Украинкой, на всякий случай.



Банкнота номиналом 200 гривен с изображением Леси Украинки / Фото НБУ

Из Канады секретно доставляли гривну кораблями. Рейсы, а таких было 4, продолжались почти 2 месяца. Потеря хотя бы одного из них провоцировала бы крах экономики. В течение 2 недель украинцы могли менять свои купонокарбованцы на новую валюту. Курс – 100 тысяч к 1 гривне.

Лазаренко возглавил Кабмин

Между тем в России в 1996 году Борис Ельцин во второй раз вошел в ту же реку – почти 54% россиян выбрали его президентом. Голосовали не столько "за", сколько "вопреки". В то время в Украине – новый Кабинет Министров. Евгения Марчука, который до этого возглавлял правительство, отправили в отставку. Кабмин доверили Павлу Лазаренко.



Павел Лазаренко возглавил Кабмин / Фото AP

Что известно о Лазаренко

Он целовал руки Людмилы и щеки Леонида Кучмы. Павел Лазаренко – одна из главных персон политического клана Днепропетровска – новый премьер-министр Украины. Через неделю после назначения машину, в которой находился глава правительства, пытались взорвать. Покушение оказался неудачным. За несколько лет после этого уже на скамье подсудимых в США Лазаренко обвинил в теракте помощника Кучмы – Александра Волкова.

В Украине дело о покушении забыли, а вот самого Лазаренко – нет. Он стал синонимом коррупции. Несмотря на финансовую стабильность и удачно проведенную денежную реформу, глава Кабмина ассоциировался с поборами предпринимателей и непрозрачной приватизацией.

Единые энергетические системы, которые возглавляла Юлия Тимошенко, а Лазаренко был, по сути, "крестным отцом" компании, стала монополистом на поставку российского топлива для украинских предприятий. Список обвинений можно продолжать.

Блокировал экспорт зерна, поэтому скупал его излишки по низким ценам внутреннего рынка, а впоследствии – экспортировал это зерно собственноручно,

– заявил экономист Андерс Ослунд.

В должности премьер-министра Павел Лазаренко провел более года. Даже молитвы секты "Слово Божье" не спасли его от отставки. Далее, как известно, история забросила бывшего главу правительства в США. Там его ждали не пляжи Малибу, а обычная американская тюрьма.

Олимпиада 1996 года

Олимпийский комитет завершает каждое соревнование примерно одинаковым сообщением о том, оно было лучшим в истории человечества. Атланта в 1996 году точно не могла похвастаться таким выводом. Более того, Олимпиада имела все шансы превратиться в Мюнхен 1972 года, когда палестинские террористы убили 11 членов сборной Израиля и немецкого полицейского.

В Олимпийской деревне 27 июля 1996 года прогремел взрыв. Тогда 2 человека погибли, а еще более сотни получили ранения. Настоящего убийцу удалось поймать только в 2003 году. Эрик Рудольф после Атланты совершил еще несколько терактов – все по политическим мотивам.

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Однако для Украины эти печальные события отошли на задний план, ведь Атланта стала первой Летней Олимпиадой. Сергей Бубка с желто-голубым флагом вывел Украину на соревнования в Атланте. За ним – 230 отечественных олимпийцев. Как ни прискорбно, это единственное, чем отличился луганчанин в США.

Первая золотая медаль

Из-за травмы он даже не имел шанса побороться за медали, а борьба украинцев не прекращалась. Именно она подарила первое летнее олимпийское золото. Вячеслав Олейник просто разбил своего соперника – поляка Яцека Фафински.

Правда, этот поединок Олейника не единственный, который запечатлелся в памяти. Через 20 лет после триумфа он пьяным подрался с полицейскими в Киеве.

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Триумф Лилии Подкопаевой

Настоящей триумфаторкой Олимпиады для Украины стала 17-летняя Лилия Подкопаева. Гимнастка принесла аж 3 медали.



Триумфаторкой Олимпиады для Украины стала Лилия Подкопаева / Фото из инстаграма Подкопаевой

Ну и как без бокса. Владимир Кличко поднялся на высшую ступень пьедестала в Атланте. Младший из братьев в последнем раунде сломал ход финального поединка.

Какими были итоги Олимпиады

Олимпиада стала триумфом для страны. В общем 23 медали, среди которых 9 золотых. Это лучший результат для Украины за все годы – 9 место среди всех 197 участников соревнований. Единственным "пятном" Атланты стал теракт. В Украине, в конце концов, в 1996 году без кровавых убийств тоже не обошлось.

Убийство Евгения Щербаня

В 90-х годах Евгений Щербань был одним из самых богатых людей Украины – ключевой игрок энергорынка и народный депутат. Судьба к Щербаню была безжалостной. В ноябре 1996 года он с семьей возвращался из юбилею Иосифа Кобзона. Щербаня и его жену расстреляли в аэропорту донецкого аэропорта. Погибли еще 3 совершенно случайных людей.

Бизнесмена убил россиянин Вадим Болотских. Его напарник хаотично расстреливал из автомата других. Если исполнителей удалось задержать, то заказчиков нет.

Чем могли убить нардепа

По одной версии, убийство Щербаня – разборки донецких кланов. По другой – конкуренты из Днепропетровска "подминали" под себя рынок. Среди заказчиков называли и Павла Лазаренко, и даже Юлию Тимошенко.



Юлию Тимошенко "пришивали" к убийству Щербаня / Фото "Батькивщины"

Правда, Юлию Тимошенко активно "пришивали" к делу убийства Щербаня значительно позже – когда власть была в "донецких" руках, Тимошенко стала главной конкуренткой Виктора Януковича.

Серийный маньяк Оноприенко

На другом конце страны в это время происходили не менее страшные вещи. В Украине "бушевал" главный маньяк независимости – так называемый "терминатор". Село Братковичи на Львовщине 17 января 1996 года превратилось в локацию фильма ужасов. Там убили 7 жителей. Это был второй такой приступ. Ранее здесь жестоко убили 5 односельчан. Люди даже организовывали отряды самообороны.

В Братковичи отправили полк внутренних войск. Однако массовые убийства происходили уже за пределами села и даже области. Главного маньяка Украины Анатолия Оноприенко удалось "взять" 14 апреля. На его счету 52 жертвы, а среди них – 11 детей.

Оноприенко признался в преступлениях, когда дело под личный контроль взял начальник управления уголовного розыска Киева Виталий Ярема, а в будущем – генпрокурор в течение 2014 – 2015 годов.

Каким был приговор суда

На следственных экспериментах Оноприенко одевали в бронежилет и ставили охрану, чтобы убийцу заживо не разорвала народ. Маньяк во время слушаний постоянно менял поведение – от равнодушия, до покаяния. Он рассказывал историю, что убивать ему приказывал злой дух, а во время оглашения приговора крестился. Президент Леонид Кучма, несмотря на мораторий смертной казни, обращался к международным партнерам об исключении из правила.

Уже 1 апреля 1999 года судья в 12:00 зачитывал приговор. Оноприенко приговорили к смертной казни через расстрел. Однако мораторий на нее означал пожизненное заключение самому кровавому маньяку в истории независимой. Анатолий Оноприенко умер в Житомирской колонии в 2013 году. Ему было 54 года. Место его захоронения держат в тайне до сих пор.

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О мыльных сериалах и станции ​​"Академик Вернадский" – смотрите в полном выпуске "Украина 30".