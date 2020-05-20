Какое место занимает украинская Википедия в мировом рейтинге: впечатляющие данные

Украинская Википедия, на которую иногда сетуют, что она не совсем достоверная и малоинформативная, развивается бешеными темпами. опережая даже ведущие языки мира.

В мировом рейтинге украиноязычная "Википедия" заняла 16 место. Об этом рассказали в программе "Цифра" на 24 канале согласно данным "Статистика Викимедиа".

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Там сообщили, что за последний год она сумела улучшить свои позиции на 4 строчки.

Рост просмотров по сравнению с апрелем 2019 года составил 52%. Это самый большой прирост среди топовой 20 рейтинга.



Рост рейтинга украинской Википедии / Скриншот из видео

За апрель 2020 года украиноязычную Википедию посмотрело более 100 миллионов пользователей. Такое произошло впервые со времени ее существования.



Рекорд украинской Википедии / Скриншот из видео

В течение 2019 года страницы украинского сегмента Википедии посетили всего 707,5 миллионов раз.



Рейтинг языков в Википедии / Скриншот из видео

Среди мирового сегмента Википедии первая ступенька за английским языком. Сразу за ним на втором месте – испанский. На третьем – японский. А четвертую строчку занимает – немецкий.