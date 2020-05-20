Яке місце посідає українська Вікіпедія у світовому рейтингу: вражаючі дані
Українська Вікіпедія, на яку інколи нарікають, що вона не зовсім достовірна і мало інформативна, розвивається шаленими темпами. випереджаючи навіть провідні мови світу.
У світовому рейтингу україномовна Вікіпедія посіла 16 місце. Про це розповіли у програмі "Цифра" на 24 каналі згідно з даними "Статистика Вікімедіа".
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Там повідомили, що за останній рік вона зуміла покращити свої позиції на 4 сходинки.
Зростання переглядів у порівнянні з квітнем 2019 року склало 52%. Це найбільший приріст серед топової 20 рейтингу.
Зростання рейтингу української Вікіпедії / Скриншот з відео
За квітень 2020 року україномовну Вікіпедію переглянуло понад 100 мільйонів користувачів. Таке відбулося вперше з часу її існування.
Рекорд української Вікіпедії / Скриншот з відео
Протягом 2019 року сторінки українського сегмента Вікіпедії відвідали всього 707,5 мільйонів разів.
Рейтинг мов у Вікіпедії / Скриншот з відео
Серед світового сегмента Вікіпедії перша сходинка за англійською мовою. Одразу за нею на другому місці – іспанська. На третьому – японська. А четверту сходинку займає – німецька.
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