Яке місце посідає українська Вікіпедія у світовому рейтингу: вражаючі дані

Українська Вікіпедія, на яку інколи нарікають, що вона не зовсім достовірна і мало інформативна, розвивається шаленими темпами. випереджаючи навіть провідні мови світу.

У світовому рейтингу україномовна Вікіпедія посіла 16 місце. Про це розповіли у програмі "Цифра" на 24 каналі згідно з даними "Статистика Вікімедіа".

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Там повідомили, що за останній рік вона зуміла покращити свої позиції на 4 сходинки.

Зростання переглядів у порівнянні з квітнем 2019 року склало 52%. Це найбільший приріст серед топової 20 рейтингу.



Зростання рейтингу української Вікіпедії / Скриншот з відео

За квітень 2020 року україномовну Вікіпедію переглянуло понад 100 мільйонів користувачів. Таке відбулося вперше з часу її існування.



Рекорд української Вікіпедії / Скриншот з відео

Протягом 2019 року сторінки українського сегмента Вікіпедії відвідали всього 707,5 мільйонів разів.



Рейтинг мов у Вікіпедії / Скриншот з відео

Серед світового сегмента Вікіпедії перша сходинка за англійською мовою. Одразу за нею на другому місці – іспанська. На третьому – японська. А четверту сходинку займає – німецька.