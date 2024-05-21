Какое направление приоритетное для россиян: Черник сказал, куда может двигаться враг

Когда россияне поймут, что харьковский плацдарм не удается согласно их замыслу и проваливаются – они вернутся к своей старой стратегии.

Об этом в ежедневной сводке для 24 Канала заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник.

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Наступление россиян

По словам военного эксперта, возвращение к старой стратегии – выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Теперь самое главное: противник ни в военно-технологическом, ни в оперативно-стратегическом, ни в тактическом смысле – ничем нас удивить не может,

– заявил Черник.

"Для меня, как для человека, который занимается военным делом, – на эту минуту все вполне ожидаемо. Я не могу увидеть чего-то такого сюрпризного с их стороны, чтобы было феноменально новым", – отметил военный эксперт.

Он добавил, что разве из сферы фантастики, возможно, враг решится на воздушный десант. Но это могло быть и хорошо, чтобы они захотели совершить такое самоубийство. Ведь это можно сделать только на Ил-78 – огромная машина в более 40 метров длиной и очень тяжелая. Фантастическая цель для наших комплексов ЗРК.

Возможности россиян по Харькову

Петр Черник рассказал, чтобы только дойти на границу Харькова, а это примерно 30 километров, – надо не менее 100 тысяч. Кроме того, стоит понимать, что благодаря кассетным боеприпасам мы существенно увеличили уничтожение нашего противника.

За прошедшую неделю установлен абсолютный рекорд за эту войну – 9 660 человек личного состава окончательно и бесповоротно отдалились. Эта тенденция будет только наращиваться,

– отметил военный эксперт.

"Такими темпами как они ведут войну, то могут замещать в пределах до 30 – 35 тысяч в месяц. Для того чтобы нарастить большую группировку, хотя бы на 150 тысяч, надо поднимать мобилизационную планку до 40 – 50 тысяч в месяц", – добавил эксперт.

Пойдут ли они на этот шаг – очень сложный вопрос, ведь Путин, как огня боится, хоть какого-то большого социального бунта. Черник отметил, что сам в эти бунты не верит, однако все же у них такие страхи есть.

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