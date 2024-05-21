Про це у щоденному зведенні для 24 Каналу заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник.
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Наступ росіян
За словами військового експерта, повернення до старої стратегії – вийти на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини.
Тепер найголовніше: противник ні у воєнно-технологічному, ні в оперативно-стратегічному, ні в тактичному сенсі – нічим нас подивувати не може,
– заявив Черник.
"Для мене, як для людини, котра займається воєнною справою, – на цю хвилину все цілком очікувано. Я не можу побачити чогось такого сюрпризного з їх боку, щоб було феноменально новим", – зазначив військовий експерт.
Він додав, що хіба зі сфери фантастики, можливо, ворог наважиться на повітряний десант. Але це могло бути й добре, щоб вони захотіли здійснити таке самогубство. Адже це можна зробити тільки на Іл-78 – велетенська машина у понад 40 метрів довжиною й дуже важка. Фантастична ціль для наших комплексів ЗРК.
Можливості росіян щодо Харкова
Петро Черник розповів, аби тільки дійти на межу Харкова, а це приблизно 30 кілометрів, – треба щонайменше 100 тисяч. Крім того, варто розуміти, що завдяки касетним боєприпасам ми суттєво збільшили винищення нашого противника.
За минулий тиждень встановлений абсолютний рекорд за цю війну – 9 660 людей особового складу кінцево й безповоротно відмінсувалися. Ця тенденція буде тільки нарощуватися,
– зазначив військовий експерт.
"Такими темпами як вони ведуть війну, то можуть заміщати у межах до 30 – 35 тисяч на місяць. Для того, щоб наростити велике угруповування, хоча б на 150 тисяч, треба підіймати мобілізаційну планку до 40 – 50 тисяч на місяць", – додав експерт.
Чи вони на цей крок підуть – дуже складне питання, адже Путін, мов вогню боїться, хоч якогось великого соціального бунту. Черник наголосив, що сам в ці бунти не вірить, проте все ж у них такі страхи є.
Які ще теми аналізував Черник
- Куди будуть рухатися росіяни. Військовий експерт висловив сумнів, що росіяни будуть рухатися вглиб до Харкова. Їм все ж таки зручніше організовувати турбуючі операції на невеликих плацдармах.
- Чи є домінування росіян. Черник зазначив, що загрозливими й небезпечними були перших 3 дні минулого тижня. Проте на кінець тижня стало зрозуміло, що ворог немає тих сил та засобів, щоб дійсно тиснути. Станом на сьогодні, попри атакуючий стан, росіяни не мають домінуючої стратегічної позиції у цій операції.
- Ймовірно, росіяни втратили ракетний корабель окупантів "Циклон". Черник нагадав, що сукупно ворог ще має 2 класи малих ракетних кораблів. А також є ще, як мінімум, 2 робочих важких фрегати.