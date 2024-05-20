Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів 24 Каналу, що стабілізація лінії фронту вже відбулася, оскільки під час проведення наступальних дій ворога він не зміг прорвати нашу лінію оборону в жодному напрямку. Навіть якщо ворог і намагається проводити наступальні операції, в них немає масштабованих проривів.

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Вкрай потрібна додаткова зброя

Іван Тимочко зауважив, що бої відбуваються з перемінним успіхом, і дуже часто ЗСУ відвойовують та звільнюють наші території по всіх напрямках. Росіяни також тактично здобувають успіхи, але вони не впливають на зміну лінії фронту в цілому.

Для того, щоб зменшити інтенсивність ворожого наступу і вибудовувати передумови для проведення контрнаступу, Збройним Силам вкрай потрібна додаткова зброя наших союзників.

Питання Кринок, Часового Яру, Вугледару, багатьох напрямів Лиману і Куп'янська та Вовчанська потребують додаткового озброєння для наших Збройних Сил та залучення додаткових ресурсів,

– сказав голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Для цього є військове командування, яке проводить відповідні плани заходів. Також проводяться організаційні роботи, оскільки керівництво володіє вичерпною інформацією, яка зброя є наявною в Збройних Силах, а на яку зброю можна розраховувати у короткостроковій або довгостроковій перспективі.

"Це величезний масштабований захід, і лише маючи вичерпну інформацію і детальний аналіз перебігу подій, можна констатувати, які додаткові сили потрібні на кожен з напрямків. Це рівень вищого військового командного складу – повністю і вичерпно оцінювати ситуацію по лінії фронту", – підкреслив Іван Тимочко.

Яка ситуація на фронті: коротко