На почти миллион: впервые за 60 лет в Китае уменьшилось количество населения

Население Китая начало резко сокращаться впервые с 1961 года, что свидетельствует о существующем в стране демографическом кризисе. Эксперты отметили, какие демографические перспективы у одного из крупнейших государств мира.

Как сообщили в Национальном бюро статистики Китая, по состоянию на конец 2022 года население Китая сократилось примерно на 850 тысяч человек – то есть до 1,41175 миллиарда человек. В Организации Объединенных Наций даже изменили прогнозы относительно того, сколько людей будет проживать в государстве до 2050 года.

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На сколько еще людей сократится население Китая

В ООН отмечают, что население Поднебесной к 2050 году сократится еще на 109 миллионов. Собственно, это более чем в три раза превышает предыдущий прогноз 2019 года. В то же время китайские демографы начали жаловаться из-за того, что Китай состарится, прежде чем разбогатеет, экономический рост замедлится из-за падения доходов и будет расти государственный долг из-за роста расходов на здравоохранение и социальное обеспечение.

Демографические и экономические перспективы Китая гораздо мрачнее, чем ожидалось. Китаю придется скорректировать свою социальную, экономическую, оборонную и внешнюю политику,

– сказал специалист в этой области І Фусянь.

Кроме того, он отметил, что сокращение рабочей силы в стране и падение объемов производства повлекут за собой рост цен и инфляцию в Соединенных Штатах Америки и странах Европы.

Что на это говорят в Пекине

Глава национального статистического бюро Кан I констатировал, что не стоит беспокоиться по поводу сокращения населения, поскольку "общее предложение рабочей силы все еще превышает спрос".

Коэффициент рождаемости в Китае в прошлом году составил всего 6,77 рождения на 1 000 человек по сравнению с показателем 7,52 рождения в 2021 году. Это самый низкий уровень рождаемости за всю историю наблюдений,

– пишут в издании Reuters.

Стоит сказать, что количество китайских женщин в возрасте от 25 до 35 лет сократилось за последние годы примерно на 4 миллиона. А уровень смертности составляет – 7,18. Он самый высокий со времен Культурной революции 1974 года.

Демографические изменения в мире: что нужно знать

К этой теме напомним, что осенью 2022 года количество населения нашей планеты достигло отметки в 8 миллиардов.

В то же время, Индия может вскоре обогнать Китай по демографическим показателям. На это, в частности, оказывает влияние пандемия, которая, кстати, снова начала набирать обороты на территории КНР.

Однако на январь 2023 года наиболее густонаселенным государством все еще является Китай. Хотя этот титул Пекин рискует потерять через несколько месяцев.