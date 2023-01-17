На почти миллион: впервые за 60 лет в Китае уменьшилось количество населения
Источник:Reuters
Население Китая начало резко сокращаться впервые с 1961 года, что свидетельствует о существующем в стране демографическом кризисе. Эксперты отметили, какие демографические перспективы у одного из крупнейших государств мира.
Как сообщили в Национальном бюро статистики Китая, по состоянию на конец 2022 года население Китая сократилось примерно на 850 тысяч человек – то есть до 1,41175 миллиарда человек. В Организации Объединенных Наций даже изменили прогнозы относительно того, сколько людей будет проживать в государстве до 2050 года.
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На сколько еще людей сократится население Китая
В ООН отмечают, что население Поднебесной к 2050 году сократится еще на 109 миллионов. Собственно, это более чем в три раза превышает предыдущий прогноз 2019 года. В то же время китайские демографы начали жаловаться из-за того, что Китай состарится, прежде чем разбогатеет, экономический рост замедлится из-за падения доходов и будет расти государственный долг из-за роста расходов на здравоохранение и социальное обеспечение.
Демографические и экономические перспективы Китая гораздо мрачнее, чем ожидалось. Китаю придется скорректировать свою социальную, экономическую, оборонную и внешнюю политику,
– сказал специалист в этой области І Фусянь.
Кроме того, он отметил, что сокращение рабочей силы в стране и падение объемов производства повлекут за собой рост цен и инфляцию в Соединенных Штатах Америки и странах Европы.
Что на это говорят в Пекине
Глава национального статистического бюро Кан I констатировал, что не стоит беспокоиться по поводу сокращения населения, поскольку "общее предложение рабочей силы все еще превышает спрос".
Коэффициент рождаемости в Китае в прошлом году составил всего 6,77 рождения на 1 000 человек по сравнению с показателем 7,52 рождения в 2021 году. Это самый низкий уровень рождаемости за всю историю наблюдений,
– пишут в издании Reuters.
Стоит сказать, что количество китайских женщин в возрасте от 25 до 35 лет сократилось за последние годы примерно на 4 миллиона. А уровень смертности составляет – 7,18. Он самый высокий со времен Культурной революции 1974 года.Обратите внимание! Эксперты убеждены, что сокращение населения в Китае вызвано политикой "одного ребенка". Этот закон о том, что одна семья может иметь только одного ребенка, действовал с 1980 по 2015 год. Также уменьшение людей в Китае можно объяснить высокой стоимостью образования, из-за чего многие не могли себе позволить вообще иметь ребенка.
Демографические изменения в мире: что нужно знать
- К этой теме напомним, что осенью 2022 года количество населения нашей планеты достигло отметки в 8 миллиардов.
- В то же время, Индия может вскоре обогнать Китай по демографическим показателям. На это, в частности, оказывает влияние пандемия, которая, кстати, снова начала набирать обороты на территории КНР.
- Однако на январь 2023 года наиболее густонаселенным государством все еще является Китай. Хотя этот титул Пекин рискует потерять через несколько месяцев.