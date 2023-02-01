Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов в своем стриме, сообщает 24 Канал. Он отметил, что именно это наши воины делали на правом берегу Херсонской области.

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Для оккупантв важна железная дорога

Жданов заявил, что поставка Украине ракет большой дальности типа ATACMS может кардинально повлиять на ход военных действий. Дело в том, что Россия привязана к железной дороге, именно по ней она перевозит боеприпасы, топливо, тяжелую технику и вооружение своей армии.

По его словам, стоит лишь посмотреть, как настойчиво оккупанты пытаются восстанавливать мосты, в частности тот же Антоновский. А буквально недавно был нанесен удар по железнодорожному мосту вблизи Мелитополя и россияне сейчас пытаются его чинить.

Ракеты ATACMS существенно повлияют на ход боевых действий

Военный эксперт отметил, что без железной дороги падает боеспособность российских войск. Ведь они не успевают получать имущество и боеприпасы.

ATACMS даст нам возможность, даже если мы обязуемся не применять по территории России, то вдоль украинско-российской границы мы все железнодорожные и автомобильные переходы можем смело уничтожить, тем самым обескровить группировку российских войск,

– подчеркнул Жданов.

Именно это, заметил он, делали ВСУ на правом берегу Херсонской области. Наши воины методично наносили удары по мостам и в итоге оккупанты поняли, что – либо их группировка там будет уничтожена нашим огнем, либо ее надо оттуда выводить, что и сделал враг.

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Поэтому, добавил Жданов, таким же образом мы можем обескровить российскую группировку, ударив по нескольким железнодорожным ветвям на оккупированных территориях через границу и основным магистралям и мостам вблизи нашей границы. Это существенно повлияет на ход боевых действий.

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