Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов в своем стриме, сообщает 24 Канал. Он отметил, что именно это наши воины делали на правом берегу Херсонской области.
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Для оккупантв важна железная дорога
Жданов заявил, что поставка Украине ракет большой дальности типа ATACMS может кардинально повлиять на ход военных действий. Дело в том, что Россия привязана к железной дороге, именно по ней она перевозит боеприпасы, топливо, тяжелую технику и вооружение своей армии.
По его словам, стоит лишь посмотреть, как настойчиво оккупанты пытаются восстанавливать мосты, в частности тот же Антоновский. А буквально недавно был нанесен удар по железнодорожному мосту вблизи Мелитополя и россияне сейчас пытаются его чинить.
Ракеты ATACMS существенно повлияют на ход боевых действий
Военный эксперт отметил, что без железной дороги падает боеспособность российских войск. Ведь они не успевают получать имущество и боеприпасы.
ATACMS даст нам возможность, даже если мы обязуемся не применять по территории России, то вдоль украинско-российской границы мы все железнодорожные и автомобильные переходы можем смело уничтожить, тем самым обескровить группировку российских войск,
– подчеркнул Жданов.
Именно это, заметил он, делали ВСУ на правом берегу Херсонской области. Наши воины методично наносили удары по мостам и в итоге оккупанты поняли, что – либо их группировка там будет уничтожена нашим огнем, либо ее надо оттуда выводить, что и сделал враг.
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Поэтому, добавил Жданов, таким же образом мы можем обескровить российскую группировку, ударив по нескольким железнодорожным ветвям на оккупированных территориях через границу и основным магистралям и мостам вблизи нашей границы. Это существенно повлияет на ход боевых действий.
Ракеты ATACMS для Украины: что известно
- Украина продолжает просить международных партнеров предоставить нам ракеты ATACMS. В Воздушных силах объяснили, для чего нашему государству это дальнобойное государство. По словам Юрия Игната, такое вооружение может быть "сдерживающим фактором для агрессора".
- Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что украинские власти сделают все, чтобы партнеры открыли жизненно необходимые поставки, в частности ракет ATACMS и другого подобного оружия.
- Бывший министр обороны США Марк Эспер со своей стороны призвал срочно передать Украине оружие, которая поможет нам перейти к контрнаступлению. Речь идет об истребителях F-16 и ATACMS.