Учитывая нынешнюю ситуацию на фронте для Украины важно получить, прежде всего, именно один из этих видов вооружения. Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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По его мнению, если делать выбор между истребителями и ракетами ATACMS, то получение ATACMS важнее сегодня для ВСУ.

"А также нужны GLSDB, чтобы комбинированно использовать обе эти ракеты", – считает обозреватель.

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Ракеты можем получить через 2 недели

Он подчеркнул, что сейчас можно дискутировать по поводу авиации, но надо понимать, что этот вопрос будет решен в будущем. Неотложная проблема, которую можем решить уже сегодня своевременной передачей соответствующего вооружения, это именно ATACMS.

По его словам, из-за авиации возникнет много осложнений, связанных с техническими, инфраструктурными составляющими, подготовкой необходимого количества пилотов и т.д.

А ракеты мы можем получить уже через 2 недели или месяц. И они значительно усилят наши возможности по подготовке контрнаступательных действий и их активизации,

– отметил Коваленко.

По мнению военно-политического обозревателя, вопрос по ATACMS решается очень давно.

"Я не исключаю, если мы не получим самолет F-16, то завтра можем иметь дальнобойные ракеты. Это может быть временным решением этого вопроса, но все равно не меняет того, что по поставкам авиации и дальше будет продолжаться дискуссия и достаточно интенсивно", – резюмировал Александр Коваленко.

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