Враховуючи теперішню ситуацію на фронті для України важливо отримати насамперед саме один з цих видів озброєння. Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Зверніть увагу Україні потрібні ATACMS і подібна зброя – зробимо все для цього: нове звернення Зеленського

На його думку, якщо робити вибір між винищувачами і ракетами ATACMS, то отримання ATACMS важливіше сьогодні для ЗСУ.

"А також потрібні GLSDB, щоб комбіновано використовувати обидві ці ракети", – вважає оглядач.

Яку зброю нагально потребує ЗСУ: дивіться відео

Ракети можемо отримати за 2 тижні

Він наголосив, що зараз можна дискутувати щодо авіації, але треба розуміти, що це питання буде розв'язане в майбутньому. Нагальна проблема, яку можемо вирішити вже сьогодні своєчасною передачею відповідного озброєння, це саме ATACMS.

За його словами, з авіацію виникне багато ускладнень, пов'язаних з технічною, інфраструктурними складовими, підготовкою необхідної кількості пілотів тощо.

А ракети ми можемо отримати вже за 2 тижні чи місяць. І вони значно підсилять наші можливості з підготовки контрнаступальних дій і їхній активізації,

– зазначив Коваленко.

На думку військово-політичного оглядача, питання щодо ATACMS вирішується дуже давно.

"Я не виключаю, якщо ми не отримаємо літаки F-16, то завтра можемо мати далекобійні ракети. Це може бути тимчасовим розв'язанням цього питання, але все одно не змінює того, що стосовно постачання авіації і надалі буде продовжуватись дискусія і достатньо інтенсивно", – резюмував Олександр Коваленко.

Новий пакет військової допомоги від США / Інфографіка 24 каналу

Постачання далекобійних ракет Україні: що відомо