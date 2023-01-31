Враховуючи теперішню ситуацію на фронті для України важливо отримати насамперед саме один з цих видів озброєння. Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.
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На його думку, якщо робити вибір між винищувачами і ракетами ATACMS, то отримання ATACMS важливіше сьогодні для ЗСУ.
"А також потрібні GLSDB, щоб комбіновано використовувати обидві ці ракети", – вважає оглядач.
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Ракети можемо отримати за 2 тижні
Він наголосив, що зараз можна дискутувати щодо авіації, але треба розуміти, що це питання буде розв'язане в майбутньому. Нагальна проблема, яку можемо вирішити вже сьогодні своєчасною передачею відповідного озброєння, це саме ATACMS.
За його словами, з авіацію виникне багато ускладнень, пов'язаних з технічною, інфраструктурними складовими, підготовкою необхідної кількості пілотів тощо.
А ракети ми можемо отримати вже за 2 тижні чи місяць. І вони значно підсилять наші можливості з підготовки контрнаступальних дій і їхній активізації,
– зазначив Коваленко.
На думку військово-політичного оглядача, питання щодо ATACMS вирішується дуже давно.
"Я не виключаю, якщо ми не отримаємо літаки F-16, то завтра можемо мати далекобійні ракети. Це може бути тимчасовим розв'язанням цього питання, але все одно не змінює того, що стосовно постачання авіації і надалі буде продовжуватись дискусія і достатньо інтенсивно", – резюмував Олександр Коваленко.
Новий пакет військової допомоги від США / Інфографіка 24 каналу
- Нашим військовим дуже потрібні далекобійні ракети, щоб знищувати склади окупантів на відстані. Проте США затягують з постачанням цього озброєння. На думку російського публіциста Андрія Піонтковського, через те, що Сполучені Штати бояться слабкості Росії. Адже у разі її поразки у війні, на великій території країни-агресорки почнеться громадянська війна.
- Американський сенатор Майкл Маккол зазначив, що Україна потребує тактичних ракет дальньої дії ATACMS. За їх допомогою можна буде вдарити по військових об'єктах окупантів в Криму та місцях зосередження іранських безпілотників.
- Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що Сполучені Штати можуть в одному з наступних пакетів допомоги передати Україні далекобійні ракети. На його думку, буде знайдена гнучка форма, за якої Україна завдаватиме ударів по військових об'єктах загарбників. Мовиться насамперед про окуповані території України.