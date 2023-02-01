Про це сказав військовий експерт Олег Жданов у своєму стрімі, повідомляє 24 Канал. Він наголосив, що саме це наші воїни робили на правому березі Херсонської області.

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Для окупантів важлива залізниця

Жданов заявив, що постачання Україні ракет великої дальності на кшталт ATACMS може кардинально вплинути на хід воєнних дій. Річ у тім, що Росія прив'язана до залізниці, саме нею вона перевозить боєприпаси, паливо, важку техніку та озброєння своїй армії.

За його словами, варто лише глянути, як наполегливо окупанти намагаються відновлювати мости, зокрема той же Антонівський. А буквально нещодавно було завдано удару по залізничному мосту поблизу Мелітополя й росіяни зараз намагаються його латати.

Ракети ATACMS суттєво вплинуть на хід бойових дій

Військовий експерт зазначив, що без залізниці падає боєздатність російських військ. Вони не встигають отримувати необхідне майно та боєприпаси.

ATACMS дасть нам можливість, навіть якщо ми беремо зобов'язання не застосовувати по території Росії, то вздовж українсько-російського кордону ми всі залізничні й автомобільні переходи можемо сміливо знищити, тим самим знекровити угруповання російських військ,

– наголосив Жданов.

Саме це, зауважив він, робили ЗСУ на правому березі Херсонської області. Наші воїни методично завдавали ударів по мостах і зрештою окупанти зрозуміли, що – або їхнє угруповання там буде знищене нашим вогнем, або його треба звідти виводити, що й зробив ворог.

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Тому, додав Жданов, так само ми можемо знекровити російське угруповання, вдаривши по кількох залізничних гілках на окупованих територіях через кордон та основних магістралях і мостах поблизу нашого кордону. Це суттєво вплине на хід бойових дій.

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