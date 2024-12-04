Это все КНДР может поставить России, что создаст серьезные проблемы для украинской армии. Как заметил в эфире 24 Канала военный эксперт из Израиля Давид Шарп, Северная Корея еще имеет немало оружия, которое может предложить Москве.

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Кроме боеприпасов, что КНДР может поставить России

Самая главная проблема для Украины, по словам Шарпа, это северокорейские снаряды калибра 122 и 152 миллиметров, которые КНДР уже поставила России. По информации разведок, говорится о тысячах контейнеров и соответственно несколько миллионов боеприпасов. Их могли уже использовать на поле боя или держат на следующий год.

Эти снаряды являются основой российских возможностей на войне. Ракеты KN-23 нанесли серьезные удары по украинским городам, но их военное значение меньше, чем снаряды и даже какая-то тысяча военных КНДР на фронте,

– отметил военный эксперт из Израиля.

Однако, вероятнее всего, миллионные поставки были из запасов армии Северной Кореи. Полностью "оголить" себя они не могут. Но самое главное – страна не способна производить такое количество ежегодно, лишь какую-то мизерную часть. Поэтому, с большой вероятностью КНДР не сможет поставлять боеприпасы России в значительных количествах.

На других направлениях они имеют, что предложить. Россия испытывает дефицит базовой бронетехники и артиллерии, советское заканчивается. Несколько сотен старых пушек, чуть ли не СССР, корейского или китайского производства, но известных россиянам, это существенная помощь, но не решающая,

– добавил Давид Шарп.

То же самое можно сказать и о танках. Россию вообще интересует все простое, в частности, тяжелая дальнобойная артиллерия, которая способна наносить удары на несколько десятков километров. Это, по словам военного эксперта, создает серьезные проблемы.

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Какое оружие Россия уже получила от КНДР

В ЦПД сообщили, что КНДР передала России 100 артиллерийских систем, среди которых самоходные гаубицы М1989 и ракетные установки М1991, а также десятки 7 500-фунтовых баллистических ракет KN-23.

Гаубицы M1989 стреляют 170-миллиметровыми снарядами весом по 45 килограммов каждый на расстояние не менее 40 километров. Зато ракетные установки M1991 – это новое мощное дополнение к артиллерийским возможностям России.

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Они стреляют 240-миллиметровыми ракетами весом 85 килограммов на расстояние до 60 километров, M1991 превосходят почти все артиллерийские системы, имеющиеся на вооружении Украины. Исключение составляют американские артиллерийские ракетные системы высокой мобильности украинского производства.