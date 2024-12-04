Це все КНДР може поставити Росії, що створить серйозні проблеми для української армії. Як зауважив в етері 24 Каналу військовий експерт з Ізраїлю Давид Шарп, Північна Корея ще має чимало зброї, яку може запропонувати Москві.

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Окрім боєприпасів, що КНДР може поставити Росії

Найголовніша проблема для України, за словами Шарпа, це північнокорейські снаряди калібру 122 та 152 міліметрів, які КНДР уже поставила Росії. За інформацією розвідок, мовиться про тисячі контейнерів і відповідно кілька мільйонів боєприпасів. Їх могли уже використати на полі бою або тримають на наступний рік.

Ці снаряди є основою російських можливостей на війні. Ракети KN-23 завдали серйозних ударів по українських містах, але їхнє військове значення менше, ніж снаряди й навіть якась тисяча військових КНДР на фронті,

– зазначив військовий експерт з Ізраїлю.

Однак, найімовірніше, мільйонні постачання були із запасів армії Північної Кореї. Повністю "оголити" себе вони не можуть. Але найголовніше – країна не здатна виробляти таку кількість щороку, лише якусь мізерну частину. Тож, з великою імовірністю КНДР не зможе постачати боєприпаси Росії у значних кількостях.

На інших напрямках вони мають, що запропонувати. Росія відчуває дефіцит базової бронетехніки та артилерії, радянське закінчується. Кілька сотень старих гармат, ледве не СРСР, корейського чи китайського виробництва, але відомих росіянам, це суттєва допомога, але не вирішальна,

– додав Давид Шарп.

Те ж саме можна сказати й про танки. Росію взагалі цікавить все просте, зокрема, важка далекобійна артилерія, яка здатна завдавати ударів на кілька десятків кілометрів. Це, за словами військового експерта, створює серйозні проблеми.

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Яку зброю Росія уже отримала від КНДР

У ЦПД повідомили, що КНДР передала Росії 100 артилерійських систем, серед яких самохідні гаубиці М1989 і ракетні установки М1991, а також десятки 7 500-фунтових балістичних ракет KN-23.

Гаубиці M1989 стріляють 170-міліметровими снарядами вагою по 45 кілограмів кожен на відстань щонайменше 40 кілометрів. Натомість ракетні установки M1991 – це нове потужне доповнення до артилерійських можливостей Росії.

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Вони стріляють 240-міліметровими ракетами вагою 85 кілограмів на відстань до 60 кілометрів, M1991 перевершують майже всі артилерійські системи, наявні на озброєнні України. Виняток становлять американські артилерійські ракетні системи високої мобільності українського виробництва.