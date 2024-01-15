В эфире 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан объяснил важность этой операции.

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А-50 и Ил-22

По словам Свитана, у россиян есть примерно эскадрилья А-50 и эскадрилья Ил-22, то есть в среднем 10 – 12 самолетов у каждого типа.

А-50 – это летающий радар. Там до 20 человек экипажа, если считать вместе с пилотами,

– отметил военный эксперт.

Ил-22 – это в чистом виде командный пункт, но больше для управления наземными войсками. А-50 – это командный пункт для управления в воздухе. Это серьезные цели.

Военный эксперт объяснил, что А-50 в воздухе находится на высоте около 10 километров. Если есть ракеты такой дальности, то их очень легко сбить. Там рядом должен быть хотя бы один Су-35, который прикрывал бы все эти самолеты.

Скорее всего, если его нет в информационном потоке, значит, "сушка" улетела. Не прикрыла и сама сбежала. Именно поэтому пилоты Су-35 будут долго писать рапорты, почему они не выполнили боевую задачу и не прикрыли эти 2 самолета.

– рассказал Роман Свитан.

Он отметил, что достать эти самолеты мог Patriot или SAMP/T. Кроме того, это могли быть и F-16, если они заходят на нашу территорию. Пилоты наши уже готовы и работать по воздушным целям они могут.

"Хлопок" в Мелитополе

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что 14 января в Мелитополе было громко. Тем временем в соцсетях сообщают, что взорвали кадыровцев.

Роман Свитан объяснил, что дальность позволяет нам производить такие обстрелы. Если подойти к линии фронта, то можно даже получить, используя HIMARS.

Скорее всего, после разведки приняли решение на залп ракетами и накрыли какое-то подразделение, где оказались кадыровцы,

– отметил Свитан.

"Они близко к линии фронта не подходят. Преимущественно тусуются на глубине. "Мультики" снимают, а затем рассказывают, что они участвовали в захвате Украины", – добавил военный эксперт.

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