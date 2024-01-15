В ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан пояснив важливість цієї операції.

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А-50 та Іл-22

За словами Світана, у росіян є приблизно ескадрилья А-50 та ескадрилья Іл-22, тобто в середньому 10 – 12 літаків у кожного типу.

А-50 – це літаючий радар. Там до 20 людей екіпажу, якщо рахувати разом з пілотами,

– зазначив військовий експерт.

Іл-22 – це в чистому вигляді командний пункт, проте більше для керування наземними військами. Тим часом А-50 – це командний пункт для керування в повітрі. Це серйозні цілі.

Військовий експерт пояснив, що А-50 у повітрі перебуває на висоті в межах 10 кілометрів. Якщо є ракети такої дальності, то їх дуже легко збити. Там поруч мав бути хоча б один Су-35, який би прикривав всі ці літаки.

Скоріш за все, якщо його немає в інформаційному потоці, отже, "сушка" відлетіла. Не прикрила й сама втекла. Саме тому пілоти Су-35 будуть довго писати рапорти, чому вони не виконали бойове завдання й не прикрили ці 2 літаки,

– розповів Роман Світан.

Він зазначив, що дістати ці літаки міг Patriot або ж SAMP/T. Крім того, це могли бути й F-16 у випадку, якщо вони заходять на нашу територію. Пілоти наші вже готові й працювати по повітряних цілях вони можуть.

"Бавовна" в Мелітополі

Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що 14 січня у Мелітополі було гучно. Тим часом у соцмережах повідомляють, що підірвали кадирівців.

Роман Світан пояснив, що дальність дозволяє нам робити такі обстріли. Якщо підійти до лінії фронту, то можна навіть дістати, використавши HIMARS.

Скоріш за все, що після розвідки прийняли рішення на залп ракетами й накрили якийсь підрозділ, де виявилися кадирівці,

– зазначив Світан.

"Вони близько до лінії фронту не підходять. Переважно тусуються на глибині. "Мультики" знімають, а потім розповідають, що вони брали участь в захопленні України", – додав військовий експерт.

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