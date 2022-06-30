Столтенберг отрицает существование списка вооружения, которое запрещено поставлять Украине
Источник:пресс-служба НАТО
Североатлантический альянс не имеет списка вооружения, которое нельзя поставлять в Украину. О нем раньше говорил Президент Франции Макрон.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после саммита в Мадриде. Журналисты у него спросили, поддерживает ли он идею предоставления Украине боевых танков западного производства.
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Генсек ответил, что Североатлантический союз поддерживает идею поставки большого количества современного вооружения, в том числе современного западного производства.
И на этом саммите было новое объявление. Фактически НАТО теперь имеет задачу помочь Украине перейти от старого вооружения советских времен к современному стандартному вооружению НАТО. И, конечно, у нас нет перечня оборудования, которое мы исключим из него,
– заявил Столтенберг.
Он добавил, что Украине необходим широкий спектр современного тяжелого вооружения по стандартам НАТО, и это также послание этого саммита.
Запретный список
16 июня во время визита в Украину Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Запада принципиально не поставляют Украине штурмовую авиацию и танки. Он назвал это "почти официальной позицией НАТО".
"Мы помогаем Украине обороняться, но не вступаем в войну с Россией. Поэтому определенный вид вооружения, как, например, штурмовые самолеты или танки, договорились не поставлять, и президент Зеленский в курсе" – сказал Макрон.
Также 30 июня Президент США Джозеф Байден объявил о новом пакете помощи. В него войдут системы ПВО, а также еще больше артиллерии и боеприпасов. Кроме того, в списке – контрбатарейные радары и больше ракет к HIMARS.
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