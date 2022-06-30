Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції після саміту у Мадриді. Журналісти в нього запитали чи підтримує він ідею надання Україні бойових танків західного виробництва.

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Країни НАТО переозброюють Україну

Генсек відповів, що Альянс підтримує ідею постачання великої кількості сучасного озброєння, у тому числі сучасного західного виробництва.

І на цьому саміті було нове оголошення. Фактично, НАТО тепер має завдання допомогти Україні перейти від старого озброєння радянських часів до сучасного стандартного озброєння НАТО. І, звичайно, у нас немає переліку обладнання, яке ми виключимо з нього,

– заявив Столтенберг.

Він додав, що Україні потрібен широкий спектр сучасного, важкого озброєння за стандартами НАТО, і це також послання цього саміту.

Заборонний список

16 червня під час візиту в Україну Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країни Заходу принципово не постачають Україні штурмову авіацію і танки. Він назвав це "майже офіційною позицією НАТО".

"Ми допомагаємо Україні оборонятися, але не вступаємо у війну з Росією. Тому певний вид озброєння, як, наприклад, штурмові літаки чи танки, було домовлено не постачати, і президент Зеленський в курсі" – сказав Макрон.

Також 30 червня Президент США Джозеф Байден оголосив про новий пакет допомоги. В нього увійдуть системи ППО, а також – ще більше артилерії та боєприпасів. Окрім того, у списку – контрбатарейні радари та більше ракет до HIMARS.

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