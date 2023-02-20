Такое мнение озвучил военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Также для Украины остро стоит вопрос предоставления дальнобойных ракет, но в этом вопросе есть страны, которые готовы нам предоставить их.

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Минометов катастрофически не хватает

Жданов рассказал, что многоцелевые самоходные минометы очень необходимы в нынешней фазе войны. Однако, судя по тому, что мы каждый раз открываем пакет помощи и не видим там минометов. Максимум, что там есть, это мины калибра 120 или 82 мм до советских минометов, которые есть у нас на вооружении.

Это проблема. Почему наш министр обороны не уделяет этому внимания, сказать очень тяжело. Возможно, Генеральный штаб не подает такую заявку, а, возможно, кто-то считает, что такие минометы нам особенно не важны. Наша пехота, соответственно, ценой своей жизни платит за отсутствие такого вида вооружения, как минометы,

– отметил военный эксперт.

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Необходимы самоходные минометы

Он продолжил, что особенно ощутимо отсутствие самоходных минометов, потому что они на бронированной базе, защищены и более маневренны для применения. У нас наступают трудные времена. В боях вокруг Бахмута враг имеет успех именно потому, что мы не успеваем просто "косить" эту пехоту.

"Просто физически мы не успеваем. Минометов катастрофически не хватает или мин до минометов. Их тоже катастрофически не хватает, поэтому затрудняюсь ответить на этот вопрос, почему Министерство обороны так игнорирует такой вид вооружения, как минометы", – отметил Жданов.

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