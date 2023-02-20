Таку думку озвучив військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. Також для України гостро стоїть питання надання далекобійних ракет, але в цьому питанні є країни, що готові нам їх надати.

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Мінометів катастрофічно бракує

Жданов розповів, що багатоцільові самохідні міномети дуже необхідні в нинішній фазі війні. Однак, судячи з того, що кожного разу ми відкриваємо пакет допомоги й не бачимо там мінометів. Максимум, що там є, це міни калібру 120 мм чи 82 мм до радянських мінометів, які є в нас на озброєнні.

Це проблема. Чому наш міністр оборони не приділяє цьому уваги, сказати дуже важко. Можливо, Генеральний штаб не подає такої заявки, а, можливо, хтось вважає, що такі міномети нам особливо не важливі. Наша піхота, відповідно, ціною свого життя платить за відсутність такого виду озброєння, як-от міномети,

– зазначив військовий експерт.

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Необхідні самохідні міномети

Він продовжив, що особливо відчутною є відсутність самохідних мінометів, тому що вони на броньованій базі, захищені й більш маневрові для застосування. У нас настають важкі часи. У боях довкола Бахмута ворог має успіх саме через те, що ми не встигаємо просто "косити" цю піхоту.

"Просто фізично ми не встигаємо. Мінометів катастрофічно бракує або мін до мінометів. Їх теж катастрофічно бракує, тому важко відповісти на це запитання, чому Міністерство оборони так ігнорує такий вид озброєння, як-от міномети", – зауважив Жданов.

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