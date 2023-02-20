Про це в ефірі 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, усі очікують, що під час візиту президента США Джо Байдена оголосять про надання Україні літаків F-16.

До теми Буде наступним кроком, – прем'єр Нідерландів допустив передачу винищувачів F-16 Україні

Україна пануватиме у своєму небі

Мусієнко зазначив, що бойові літаки F-16 вкрай важливі для України. Коли ЗСУ отримають їх, то зможуть панувати в українському небі, включно з тимчасово окупованими Росією територіями.

"Ми маємо протирадарні ракети HARM, якими можна здійснювати радари противника, високоточні снаряди Excalibur і системи HIMARS, якими можна знищувати зенітно-ракетні комплекси на окупованих територіях", – сказав він.

Керівник Центру військово-правових досліджень відзначив, що винищувачі F-16 можуть мати далекобійні ракети, тому прольот над місцями скупчення російських військ буде не обов’язковим.

Це призведе до того, що буде знищено більше позицій ворога, артилерійських систем, важкої техніки, живої сили. Буде менше втрат з нашого боку. Тому рішення по цих літаках дуже важливе,

– наголосив Мусієнко.

Мусієнко про винищувачі F-16: дивіться відео

Процес передачі літаків F-16 пришвидшився

Як стверджує Олександр Мусієнко, незабаром можна буде очікувати позитивних новин про передачу Україні винищувачів F-16. Він переконаний, що процес пришвидшився.

Керівник Центру військово-правових досліджень пригадав, що у п'ятницю, 17 лютого, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте прибув із візитом до Києва. Однією з голосних тем зустрічі була передача літаків.

"Саме до Нідерландів Україна звернулась із першою заявою про передачу літаків F-16. Нідерланди зголосилися профінансувати це. Вони заявили про підтримку. Це одна з перших країн західної Європи, яка сказала, що готова розглядати можливість", – зауважив Мусієнко.

На його думку, під час дводенного візиту Джо Байдена у Польщу оголосять про надання Україні винищувачів F-16.

Думаю, що буде рішення надати літаки. Влітку минулого року Конгрес США виділив 100 мільйонів доларів на навчання українських пілотів. Такі дії не робляться просто так. У США рахують кошти платників податків. Тому очевидно, що певні рішення розглядалися уже тоді,

– переконаний Мусієнко.

Характеристики та історія F-16