Нужно несколько факторов: Ходжес рассказал, какое оружие поможет освободить Крым

Для освобождения оккупированного Крыма требуется 2 фактора. Речь идет о дальнобойном точном оружии и возможности изолировать полуостров.

В Крым есть только 2 дороги – Керченский мост и так называемый сухопутный мост, который идет через Мариуполь и Мелитополь. Об этом в интервью 24 Каналу рассказал генерал Бен Ходжес, бывший командующий американскими войсками в Европе.

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Ходжес назвал условия, необходимые для освобождения Крыма:

Украина должна перерезать 2 пути поставки для российских сил,

уничтожить логистику,

заблокировать Севастополь для российского черноморского флота

Какое оружие необходимо

Генерал подчеркнул, что Украине нужно дальнобойное оружие. Речь идет о ATACMS, Grey Eagle, Reaper и других точных системах, а также системах для защиты гражданского населения и инфраструктуры от российских ракетных атак.

Кроме того, необходимо иметь достаточное количество бронетехники для завершения сухопутных операций.

Буданов говорил о комбинированном пути

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов отмечал, что Украина вернет все свои территории в пределах границ 1991 года. Если кто-то с этим не соглашается, то он не соглашается с миропорядком, существующим со времен окончания Второй мировой войны и новым принципом ООН.

Буданов отметил, что Крым будет возвращен комбинированным путем: и силой, и дипломатией. По его словам, наши подразделения зайдут туда с оружием в руках.