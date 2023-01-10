До Криму є лише 2 дороги – Керченський міст та так званий сухопутний міст, який йде через Маріуполь та Мелітополь. Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів генерал Бен Ходжес, колишній командувач американськими військами в Європі.

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Ходжес назвав умови, які потрібні для звільнення Криму:

Україна має перерізати 2 шляхи постачання для російських сил,

знищити логістику,

заблокувати Севастополь для російського чорноморського флоту.

Яка зброя необхідна

Генерал наголосив, що Україні потрібна далекобійна зброя. Мовиться про ATACMS, Grey Eagle, Reaper та інші точні системи, а також системи для захисту цивільного населення та інфраструктури від російських ракетних атак.

Крім того, необхідно мати достатню кількість бронетехніки, щоб завершити сухопутні операції.

Буданов говорив про комбінований шлях

Глава ГУР Міноборони Кирило Буданов наголошував, що Україна поверне всі свої території, в межах кордонів 1991 року. Якщо хтось з цим не погоджується, то він не погоджується зі світопорядком, який існує з часів закінчення Другої світової війни та з новими засадами ООН.

Буданов зазначив, що Крим повернуть комбінованим шляхом: і силою, і дипломатією. За його словами, наші підрозділи зайдуть туди зі зброєю в руках.