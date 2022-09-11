Об этом рассказал херсонский активист и политолог Владимир Молчанов. По его словам, такая военная помощь может быть предоставлена по результатам пятой встречи партнеров Украины в формате "Рамштайн".

Важно Партнеры поражены динамикой наших действий на Юге и Востоке, – Резников подвел итоги "Рамштайна-5"

По словам Молчанова, на "Рамштайне-5" нужно подчеркивать предоставление ВСУ дополнительного количества снарядов.

Снарядов много не бывает. В частности, речь идет об артиллерийских снарядах калибром 155 миллиметров. Также нужны новые артиллерийские стволы,

– отметил активист.

Чего не хватает ВСУ на Юге Украины

Политолог подчеркнул, что сейчас украинские защитники на Юге Украины больше всего нуждаются в нескольких позициях вооружения.

Во-первых, речь идет о любых видах артиллерийских установок.

Во-вторых, не хватает беспилотников всех видов действия – как разведывательных, так и ударных, в первую очередь беспилотников-камикадзе.

Молчанов добавил, что если такие беспилотники предоставят Украине, это будет одним из лучших результатов "Рамштайна-5".

Россияне в идеале вообще не должны высовываться из своих окопов из-за страха наших беспилотников,

– сказал Молчанов.

"Надо "демилитаризовать" северный Крым"

Также, по словам херсонского активиста, Украина нуждается в новых HIMARS и дальнобойных ракетах ATCMS.

ATCMS нужны для того, чтобы уничтожать россиян в Крыму. На полуострове еще много военных аэродромов и других объектов врага, особенно около Джанкоя. Что нужно "демилитаризовать", так это северный Крым,

– подчеркнул Молчанов.

Стрим Владислава Соловьева и Владимира Молчанова: смотрите полное видео

Ситуация на Юге Украины: коротко