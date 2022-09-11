Про це 24 каналу розповів херсонський активіст та політолог Володимир Молчанов. За його словами, така військова допомога може бути надана за результатами п'ятої зустрічі партнерів України у форматі "Рамштайн".
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За словами Молчанова, на "Рамштайні-5" наголошувати на наданні ЗСУ додаткової кількості снарядів.
Снарядів мало не буває. Зокрема, йдеться про артилерійські снаряди калібром 155 міліметрів. Також потрібні нові артилерійські стволи,
– зазначив активіст.
Чого бракує ЗСУ на Півдні України
Політолог наголосив, що зараз українські захисники на Півдні України найбільше потребують кількох позицій озброєння.
- По-перше, йдеться про будь-які види артилерійських установок.
- По-друге, бракує безпілотників усіх видів дії – як розвідувальних, так і ударних, насамперед безпілотників-камікадзе.
Молчанов додав, що якщо такі безпілотники нададуть Україні, це буде одним із найкращих результатів "Рамштайну-5".
Росіяни в ідеалі взагалі не повинні висовуватися зі своїх окопів через страх наших безпілотників,
– сказав Молчанов.
"Треба "демілітаризувати" північний Крим"
Також, за словами херсонського активіста, Україна потребує нових HIMARS та далекобійних ракет ATCMS.
ATCMS потрібні для того, аби нищити росіян у Криму. На півострові є ще багато військових аеродромів та інших об'єктів ворога, особливо біля Джанкоя. Що треба "демілітаризувати", так це північний Крим,
– наголосив Молчанов.
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Ситуація на Півдні України: коротко
- Як повідомили в ОК "Південь", ситуація на південному фронті доволі напружена, але контрольована. Досі тривають позиційні бої, внаслідок яких відбувається просування військ та закріплення територій.
- На тимчасово окупованій території Херсонщини в окупантів знову було гаряче. У ніч з 10 на 11 вересня у Каховському районі сталася "бавовна" на складі боєприпасів ворога.
- Херсонський активіст Володимир Молчанов розповів, що російські окупанти так само тікатимуть з Херсона, як і зараз з Харківщини. Логістика в них не покращилася, і настане момент, коли ворог не матиме інших варіантів, як покинути територію. Вони зроблять це в паніці та без наказу, як все сталося на Харківщині.