Про це 24 каналу розповів херсонський активіст та політолог Володимир Молчанов. За його словами, така військова допомога може бути надана за результатами п'ятої зустрічі партнерів України у форматі "Рамштайн".

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За словами Молчанова, на "Рамштайні-5" наголошувати на наданні ЗСУ додаткової кількості снарядів.

Снарядів мало не буває. Зокрема, йдеться про артилерійські снаряди калібром 155 міліметрів. Також потрібні нові артилерійські стволи,

– зазначив активіст.

Чого бракує ЗСУ на Півдні України

Політолог наголосив, що зараз українські захисники на Півдні України найбільше потребують кількох позицій озброєння.

По-перше, йдеться про будь-які види артилерійських установок.

По-друге, бракує безпілотників усіх видів дії – як розвідувальних, так і ударних, насамперед безпілотників-камікадзе.

Молчанов додав, що якщо такі безпілотники нададуть Україні, це буде одним із найкращих результатів "Рамштайну-5".

Росіяни в ідеалі взагалі не повинні висовуватися зі своїх окопів через страх наших безпілотників,

– сказав Молчанов.

"Треба "демілітаризувати" північний Крим"

Також, за словами херсонського активіста, Україна потребує нових HIMARS та далекобійних ракет ATCMS.

ATCMS потрібні для того, аби нищити росіян у Криму. На півострові є ще багато військових аеродромів та інших об'єктів ворога, особливо біля Джанкоя. Що треба "демілітаризувати", так це північний Крим,

– наголосив Молчанов.

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Ситуація на Півдні України: коротко