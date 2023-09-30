"Мир видит, на что способны наши технологии": Украина создает первый в мире флот морских дронов

Владимир Зеленский сообщил, что Украина создает первый в мире флот морских дронов. Украинские морские дроны уже не раз показали, что могут противостоять кораблям Черноморского флота России.

Владимир Зеленский выпустил на первом Международном форуме оборонных индустрий. Во время брифинга глава государства рассказал, какое оружие сейчас создает Украина, пишет 24 Канал.

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Какое оружие сейчас создает Украина

Владимир Зеленский во время форума отметил, что Украина стала первой страной, которая решила создать флот морских дронов.

Мир видит, на что способны украинские ракеты, технологии, украинские дроны. Мы создаем первый в мире флот морских дронов, лишающий русские военные корабли смысла и заставляющий их прятаться,

– заметил президент.

Кроме того, наша страна начала производство орудий по стандартам НАТО – 155-го калибра. Также наша страна создает инновационные противотанковые ракетные комплексы, и это далеко не весь список.

Наши противотанковые ракетные комплексы более дальнобойны и безопасны в управлении, чем целый ряд других аналогов. Мы предлагаем свои программные решения для защиты от управления до кибербезопасности. Мы заинтересованы в локализации производства техники, необходимой нашей защите, и каждой из тех передовых оборонных систем, которые используются нашими воинами и дают сегодня Украине лучшие результаты на фронте.

– сказал Владимир Зеленский.

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