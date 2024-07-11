Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, подчеркнув, что самолеты ДРЛВ позволят Воздушным силам и ПВО гораздо лучше и дальше видеть вражеские цели. И это не будет зависеть от погодных условий и времени суток.

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Какие проблемы могут возникнуть с ASC 890 в Украине

Прежде всего, по словам военного обозревателя, пока не понятны сроки поставки шведских самолетов в Украину. По предварительным оценкам, передача может состояться аж в 2025 году. Все будет зависеть от обучения пилотов и технического персонала, подготовки инфраструктуры и ряда других аспектов.

Прибытие ASC 890 в Украину – один из важнейших шагов преобразования Воздушных сил в полноценный механизм западного типа. Многие люди ошибочно считают, что после получения F-16 или более новых моделей ВС становятся какими-то кардинально другими. Доля правды присутствует, но ее не много.

Дело в том, что Воздушные силы – это целый комплекс возможностей, где "наконечником копья" являются боевые самолеты. Однако "копье" без "древка" не может быть. Для полного механизма, кроме 128 истребителей, нужен опыт оперативного применения у наземного и воздушного персонала, а также оружие, бортовое радиолокационное оборудование, РЭБ, самолеты-разведчики и конечно ДРЛВ.

И только вместе, когда все работает синхронно, то превращается в эффективную силу, которая может существенно изменить ситуацию на поле боя, а где-то – серьезно повлиять на нее. Украина только в начале этого пути, и он занимает годы. Шведские самолеты стали бы важным дополнением на этом пути,

– отметил Давид Шарп.

Когда ASC 800 прибудут в Украину, необходимо обеспечить их безопасность, что сделать несколько сложнее, чем с F-16. Поскольку самолеты ДРЛВ достаточно большие по размеру. Они станут приоритетной целью для врага – как сбить в воздухе, так и уничтожить на аэродромах. Поэтому их нужно беречь, по мнению военного обозревателя из Израиля, как зеницу ока.

К слову, 30 мая правительство Швеции объявило о выделении своего крупнейшего пакета военной помощи Украине, размер которого составил 1,16 миллиарда евро. Пресс-секретарь премьер-министра Швеции Том Самуэльсон отметил, что пакет включает два самолета ASC 890, которые помогут Украине идентифицировать цели на большом расстоянии.