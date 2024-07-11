Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, наголосивши, що літаки ДРЛВ дозволять Повітряним силам та ППО набагато краще й далі бачити ворожі цілі. І це не залежатиме від погодних умов та часу доби.

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Які проблеми можуть виникнути з ASC 890 в Україні

Насамперед, за словами військового оглядача, поки не зрозумілі терміни постачання шведських літаків до України. За попередніми оцінками, передача може відбутися аж у 2025 році. Все залежатиме від навчання пілотів та технічного персоналу, підготовки інфраструктури та низки інших аспектів.

Прибуття ASC 890 в Україну – один з найважливіших кроків перетворення Повітряних сил на повноцінний механізм західного типу. Багато людей помилково вважають, що після отримання F-16 чи новіших моделей ПС стають якимись кардинально іншими. Частка правди присутня, але її не багато.

Річ у тім, що Повітряні сили – це цілий комплекс можливостей, де "наконечником списа" є бойові літаки. Проте "спис" без "держака" не може бути. Для повного механізму, окрім 128 винищувачів, потрібний досвід оперативного застосування у наземного та повітряного персоналу, а також зброя, бортове радіолокаційне обладнання, РЕБ, літаки-розвідувальники й звісно ДРЛВ.

І тільки разом, коли все працює синхронно, то перетворюється в ефективну силу, яка може суттєво змінити ситуацію на полі бою, а десь – серйозно вплинути на неї. Україна лише на початку цього шляху, і він займає роки. Шведські літаки стали б важливим доповненням на цьому шляху,

– зауважив Давид Шарп.

Коли ASC 800 прибудуть до України, необхідно забезпечити їхню безпеку, що зробити дещо складніше, ніж з F-16. Оскільки літаки ДРЛВ достатньо великі за розміром. Вони стануть пріоритетною ціллю для ворога – як збити у повітрі, так і знищити на аеродромах. Тому їх потрібно берегти, на думку військового оглядача з Ізраїлю, як зіницю ока.

До слова, 30 травня уряд Швеції оголосив про виділення свого найбільшого пакета військової допомоги Україні, розмір якого склав 1,16 мільярда євро. Прессекретар прем'єр-міністра Швеції Том Самуельсон зазначив, що пакет включає два літаки ASC 890, які допоможуть Україні ідентифікувати цілі на великій відстані.