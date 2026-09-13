Данные об успехах подразделения были опубликованы на сайте СБУ.

Сколько вражеских целей уничтожила "Альфа" за полгода?

За август спецназовцы не только ликвидировали 6 тысяч оккупантов, но и поразили:

9142 БПЛА и НРК различного типа;

2977 единиц автомобильной техники;

2791 антенну и узел связи;

1183 фортификационных сооружения;

756 расчетов БПЛА;

222 склада с боекомплектом и имуществом;

48 артиллерийских систем и САУ;

46 единиц бронированной техники, из них 13 танков и 33 боевые бронированные машины;

26 средств РЛС/РЭБ;

23 РСЗО;

20 единиц водного транспорта;

17 средств ПВО;

4 единицы авиационной техники.

"Альфа" СБУ лидирует среди подразделений Сил обороны по количеству пораженных целей: смотрите видео

По оценке британской разведки, с начала полномасштабного вторжения погибли около 500 тысяч российских военных.

Общие потери российской армии, включая раненых, составляют примерно 1,5 миллиона человек.

Начальник Штаба обороны Великобритании Рич Найтон назвал такие потери бессмысленными. По его словам, большинство из них Россия понесла после января 2023 года, но за это время оккупировала лишь около 2% территории Украины.