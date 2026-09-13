Дані про успіх підрозділу опублікували на сайті СБУ.

Скільки ворожих цілей знищила "Альфа" за півроку?

За серпень спецпризначенці не лише ліквідували 6 тисяч окупантів, але й також уразили:

9142 БпЛА та НРК різного типу;

2977 одиниць автомобільної техніки;

2791 антену та вузол зв'язку;

1183 фортифікаційні споруди;

756 розрахунків БпЛА;

222 склади з БК та майном;

48 артилерійських систем та САУ;

46 одиниць броньованої техніки, з них 13 танків та 33 бойові броньовані машини;

26 засобів РЛС/РЕБ;

23 РСЗВ;

20 одиниць водного транспорту;

17 засобів ППО;

4 одиниці авіаційної техніки.

"Альфа" СБУ лідирує серед підрозділів Сил оборони за кількість уражених цілей: дивіться відео

За оцінкою британської розвідки, від початку повномасштабного вторгнення загинули близько 500 тисяч російських військових.

Загальні втрати армії Росії, разом із пораненими, становлять приблизно 1,5 мільйона людей.

Начальник Штабу оборони Великої Британії Річ Найтон назвав такі втрати безглуздими. За його словами, більшість із них Росія зазнала після січня 2023 року, але за цей час окупувала лише близько 2% території України.