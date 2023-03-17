Снабжение снарядов и "формула мира": какие решения в отношении Украины примут министры ЕС в понедельник

В понедельник, 20 марта, в Брюсселе состоится заседание министров иностранных дел и обороны ЕС. Главным вопросом станет согласование плана предоставления боеприпасов Украине и продление поддержки от ЕС.

Об этом сообщает корреспондент 24 Канала в Брюсселе со ссылкой на европейского дипломата.

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По словам дипломата на правах анонимности, ожидается два совещания. Сначала встретятся министры иностранных дел, а затем к ним присоединятся министры обороны. Кроме того, к европейским коллегам присоединится онлайн глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

В ходе первой части заседания главы МИД обсудят российскую агрессию против Украины. Поставки и производство боеприпасов для Украины будут обсуждены во время второй части совещания.

Подписание соглашения по поставке боеприпасов

Ожидается, что государства-члены придут к соглашению о трехстороннем подходе помощи Украине, предложенном Верховным представителем ЕС Жозепом Боррелем совместно с EDA и Еврокомиссией. Первый шаг предусматривает обеспечение немедленной поставки большего количества боеприпасов, в частности калибра 155 миллиметров в Вооруженные силы Украины через действующий пакет помощи, финансируемый Европейским фондом мира.

Второй шаг – это координация спроса и совместная закупка 155-миллиметровых боеприпасов для пополнения запасов государств-членов и обеспечения дальнейшей поддержки Украины. И последнее предложение – это наращивание производственных возможностей европейской оборонной технологической и промышленной базы для удовлетворения спроса.

По словам евродипломата, министры иностранных дел и минобороны подпишут совместное соглашение по закупке артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров для Украины в понедельник. Источник не называет, какое количество стран подпишет документ, однако считает, что поддержка будет достаточной. Кроме того, другие желающие смогут присоединиться к инициативе позже. Проект открыт всем государствам-членам ЕС, а также Норвегии.

Для заключения соглашения государства должны согласиться со всеми шагами трехстороннего соглашения. Кроме того, отмечается необходимость работать над тремя частями параллельно, потому что они будут усиливать друг друга.

В случае заключения соглашения, министры могут согласовать увеличение бюджета Европейского фонда мира до 3,5 миллиарда евро.

Сейчас европейские чиновники находятся в тесном контакте с украинскими властями, чтобы четко понимать какие именно 155-мм снаряды нужны Украине.

С учетом срочной необходимости закупки 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов для Украины Европейское оборонное агентство определило ускоренное решение именно для 155 мм артиллерийских пушек. Это ускоренное решение влечет за собой процедуру переговоров с европейской промышленностью. Эта часть проекта заключается в основе второго шага, предусматривающего совместную закупку боеприпасов быстрым способом,

– отметил дипломат.

Европейское оборонное агентство является агентством государств-членов, предоставляющим платформу для совместных закупок. По словам собеседника, в случае соблюдения всех предпосылок первые заказы будут размещены в конце мая.

"Первые заказы в конце мая это очень амбициозный график, но в то же время реалистичный. Однако, если мы разместим заказы в конце мая, мы должны быть реалистичными по срокам доставки. Я не могу сказать вам, когда первые компании могут поставить", – сказал представитель ЕС.

Сейчас вопрос снабжения является частью переговорного процесса. Однако конкретные заказы будут стимулировать европейскую промышленность и наращивать свои мощности. Однако, по предварительным данным, промежуток от оформления заказа до поставки производимых боеприпасов может составить 12 месяцев. Отметим, что ЕС идентифицировал 15 предприятий в 11 странах союза, которые могут производить снаряды калибра 155 миллиметров.

Формула мира

Ожидается, что чиновники обсудят формулу мира. На столе будет предложение Президента Украины Владимира Зеленского и другие идеи будут рассмотрены во время заседания. Кроме того, может быть обсуждение по китайскому предложению мира. Однако европейский дипломат отметил, что пункты в китайском документе не полностью сбалансированы. Например, идея достижения безопасности одного государства путем другого не соответствует ни международному праву, ни европейскому подходу к коллективной безопасности. По словам дипломата, Европейский Союз хочет мира в Украине, однако, это не может произойти "любой ценой".

Кроме того, министры могут обсудить отчет от комиссии ООН по нарушениям международного права прав человека и гуманитарному праву.

Ужесточение санкций против России

По словам источника, во время совещания министры иностранных дел могут вернуться к обсуждению санкций против России, однако решений по этому вопросу не ожидается. Дипломат отметил, что хотя большинство ограничений уже введено в виде десяти пакетов санкций, однако ЕС не будет на этом останавливаться.

Однако введение санкций против "Росатома" – сложный вопрос для Европейского союза.

Что касается "Росатома" – это связано с атомной промышленностью некоторых государств-членов ЕС. В отличие от газа и нефти нет простой альтернативы для ядерного топлива и технического обслуживания, которые предоставляет эта компания для построенных по советским технологиям АЭС. Этот вопрос остается в повестке дня,

– сказал евродипломат на условиях анонимности.

В четверг, 16 марта, в Совет ЕС приезжал председатель МАГАТЭ Рафаэль Гросси, отчитавшийся о положении Запорожской АЭС. Гросси выразил обеспокоенность из-за постоянных отключений станции от сети. Дипломат выразил надежду, что государства-члены ЕС поддержат идею Гросси о "жизнеспособном решении" для безопасности Запорожской АЭС.

Черноморская зерновая инициатива

Дипломат отметил, что, возможно, министры обсудят продление "зернового соглашения". Продолжение уже было согласовано, однако источник сообщает, что неизвестно, что соглашение будет действовать 60 или 120 дней.

Эта сделка фундаментальна потому, что это ключевая часть фактического разногласия по безопасности в мире. Соглашение ключевой частью продовольственной безопасности,

– отметил собеседник.

Отметим, 23 – 24 марта европейские лидеры встретятся в Совете ЕС и окончательное одобрение поставок боеприпасов будет за ними.