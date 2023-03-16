Перед заседанием Совета ЕС 24 – 25 марта в Брюсселе, 21 марта соберется Совет по общим вопросам ЕС. О чем будут договариваться министры европейских дел, рассказывает корреспондентка 24 Канала из Брюсселя со ссылкой на дипломата ЕС.

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Во время переговоров будут говорить о задачах Украины перед вступлением в ЕС

Главной темой заседания будет подготовка к заседанию Совета ЕС. По словам еврочиновника, 21 марта в Брюссель приедет вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Украины Ольга Стефанишина. С ней у министров запланирован обед.

Чиновники обсудят точку зрения украинского правительства по поводу задач, которые необходимы, чтобы делать дальнейшие шаги на пути Украины к переговорам о вступлении в ЕС. Дипломат возразил, что во время этой встречи Еврокомиссия даст свою оценку выполнению рекомендаций Украиной. Оценка будет представлена ​​позже и предоставлена ​​не только Украине, но и Молдове и Грузии.

Кроме того, на заседание Совета по общим вопросам приедет генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. В повестке дня будет вопрос вокруг Черноморской зерновой инициативы и темы, связанные с Украиной, также будут обсуждаться.

Поставки снарядов от ЕС в Украину могут быть согласованы до заседания Совета

На условиях анонимности европейский дипломат рассказал 24 Каналу , что обсуждения по поставкам боеприпасов в Украину будут проходить еще до совещания Совета. В настоящее время президент Совета ЕС стремится достичь соглашения, и тогда это может быть политически подтверждено главами МИД и обороны во время заседания в понедельник 20 марта. Однако вопрос поставки боеприпасов может обсуждаться и во время заседания Совета ЕС.

Премьер-министр Эстонии, которая занималась этим вопросом во время прошедшего заседания Совета Европейского союза, так или иначе вернется к этой теме. Но мы надеемся согласовать решение до сих пор,

– сказал дипломат на условиях анонимности.

Эстония лоббирует поставки снарядов Украине