Не Покровский: военный эксперт назвал самое опасное направление на фронте

В районе Покровска действительно продолжаются ожесточенные бои. Но в ближайшей перспективе, вероятно, приоритетным направлением для врага станет Кураховское.

На данный момент он является самым опасным. Это 24 Каналу сказал руководитель Центра военно-правовых исследований и военный эксперт Александр Мусиенко, отметив, что ему нужно уделять больше внимания.

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Как могут действовать россияне

По словам Мусиенко, Россия не будет атаковать Покровск фронтально, в лоб. Силы обороны несколько стабилизировали ситуацию и сдерживают продвижение противника, который в течение последних 3 дней не имел существенного успеха.

Далее, допустим, россияне попытаются атаковать на юге через Селидово, где продолжаются активные боевые действия. Здесь горячая точка, через которую они будут пытаться двигаться в сторону Курахово. И уже оттуда флангом двинуться к Покровску.

Такая же ситуация и на севере. Сначала враг будет пробовать идти к Мирнограду, перерезая логистическое сообщение с Покровска и пытаясь обходить с севера. Это тактика "клещей", которую Россия неоднократно использовала во время полномасштабного вторжения.

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Кураховское, Покровское и Угледарское направления – крупнейшие точки приложения усилий врага. Украинские военные сдерживают их. И вообще военное командование понимает, как остановить российское продвижение и нанести серьезные потери противнику, чтобы истощить его.

С так называемым "стремительным направлением" у россиян далеко не все хорошо продвигается. Уже по некоторым параметрам начинают испытывать недостаток сил, но продолжают сунуть. Идет борьба за то, чтобы быстрее истощить врага и не истощиться самим на этих участках,

– констатировал Александр Мусиенко.

Кураховское направление: смотрите на карте