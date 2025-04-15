"Каннибализм не помогает": авиаэксперт назвал самую большую проблему российских бомбардировщиков

Российская авиация имеет большие проблемы с производством авиационных двигателей. Из-за этого тормозится выпуск и обновление боевых самолетов.

Авиационный эксперт Константин Криволап в эфире 24 Канала рассказал, что россияне до сих пор не могут создать современный двигатель пятого поколения "АЛ-51" для истребителя "Су-57". Они якобы заявляли, что уже его сделали, но до сих пор никто не видел этого двигателя.

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Конструкторское бюро "Люльки", которое разрабатывает двигатели серии "АЛ" почти не функционирует.

Россияне столкнутся с дефицитом двигателей

Есть еще несколько компаний, например, КБ "Союз", но россияне потеряли технологии серийного производства и современного моторостроения.

У них главная проблема во всей авиации – это двигатели. Причем не только в военной, но и в гражданской. Они даже для вертолетов не могут обеспечить необходимый объем производства и ресурс двигателей, которые сами же и используют,

– отметил Криволап.

Он добавил, что несмотря на большое количество самолетов, россияне вскоре столкнутся именно с дефицитом двигателей. В стратегической авиации эта проблема уже почти критическая. Например, "Ту-22М3" осталось только 24 или 25 исправных самолетов.

"Они "каннибализируют" те, что остались, но этого недостаточно. "Ту-95" – вообще странно, что еще летают. "Ту-160" осталось 13 единиц, которые еще как-то передвигаются по аэродрому – их перекатывают с места на место. Иногда они взлетают для тренировок. Еще четыре стоят на модернизации на заводе, но они там уже по 3 – 4 года. Какая же это модернизация, что длится столько времени", – сказал авиационный эксперт.

Он также отметил, что у "Ту-160" нет ни стеклянной кабины, ни полной комплектации. Россияне потеряли документацию по разработке двигателей, потом пытались ее восстановить по непонятным чертежам, что-то дорабатывали, оцифровывали. Но сейчас в России нет надежного обеспечения авиации двигателями.

У нас есть "Мотор Сич" и КБ "Прогресс", которое является разработчиком. Особенно КБ "Прогресс" – оно сохранило серьезные позиции на рынке. Недаром китайцы интересовались этими технологиями. Речь идет о семействе двигателей "Д-18" – это двухконтурные двигатели с высокой степенью двухконтурности,

– подчеркнул Криволап.

Он добавил, что на основе этого газогенератора можно создать мощную линейку двигателей – и турбовентиляторных, и турбовинтовентиляторных, и многие другие благодаря этому можно наращивать мощность. Газогенератор – это сердце двигателя, и именно на этой мощной основе можно создавать все необходимое.