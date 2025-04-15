Авіаційний експерт Костянтин Криволап в ефірі 24 Каналу розповів, що росіяни досі не можуть створити сучасний двигун п'ятого покоління "АЛ-51" для винищувача "Су-57". Вони нібито заявляли, що вже його зробили, але досі ніхто не бачив цього двигуна.

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Конструкторське бюро "Люльки", яке розробляє двигуни серії "АЛ" майже не функціонує.

Росіяни зіткнуться з дефіцитом двигунів

Є ще кілька компаній, наприклад, КБ "Союз", але росіяни втратили технології серійного виробництва та сучасного моторобудування.

У них головна проблема у всій авіації – це двигуни. Причому не лише у військовій, а й у цивільній. Вони навіть для гвинтокрилів не можуть забезпечити необхідний обсяг виробництва та ресурс двигунів, які самі ж і використовують,

– зазначив Криволап.

Він додав, що попри велику кількість літаків, росіяни незабаром зіткнуться саме з дефіцитом двигунів. У стратегічній авіації ця проблема вже майже критична. Наприклад, "Ту-22М3" залишилося лише 24 або 25 справних літаків.

"Вони "канібалізують" ті, що залишилися, але цього недостатньо. "Ту-95" – взагалі дивно, що ще літають. "Ту-160" залишилось 13 одиниць, які ще якось пересуваються по аеродрому – їх перекочують з місця на місце. Іноді вони злітають для тренувань. Ще чотири стоять на модернізації на заводі, але вони там уже по 3 – 4 роки. Яка ж це модернізація, що триває стільки часу", – сказав авіаційний експерт.

Він також зазначив, що у "Ту-160" немає ні скляної кабіни, ні повної комплектації. Росіяни втратили документацію з розробки двигунів, потім намагалися її відновити за незрозумілими кресленнями, щось доробляли, оцифровували. Але наразі в Росії немає надійного забезпечення авіації двигунами.

У нас є "Мотор Січ" і КБ "Прогрес", яке є розробником. Особливо КБ "Прогрес" – воно зберегло серйозні позиції на ринку. Недарма китайці цікавилися цими технологіями. Йдеться про сімейство двигунів "Д-18" – це двоконтурні двигуни з високим ступенем двоконтурності,

– підкреслив Криволап.

Він додав, що на основі цього газогенератора можна створити потужну лінійку двигунів – і турбовентиляторних, і турбогвинтовентиляторних, і багато інших завдяки цьому можна нарощувати потужність. Газогенератор – це серце двигуна, і саме на цій потужній основі можна створювати все необхідне.