Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко, отметив, что враг развивал производство таких беспилотников еще с 2014-го года, готовясь к полномасштабному вторжению. В Украине также были разработки и производство таких дронов, однако не было массового характера.
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К тому же захватчики имеют прямой доступ к китайским компонентам. Так они могут собирать достаточно серьезную линейку БПЛА, модернизировать ее и обеспечивать свои войска.
В условиях нехватки противовоздушных средств и боеприпасов к ним, иногда над одним квадратом 6 – 7 разведывательных средств противника, которые в совершенстве изучают нашу территорию,
– сказал Федоренко.
Как следствие – оккупанты применяют ударные дроны "Ланцет". А также – авиацию и РСЗО. Огневое воздействие противника по позициям ВСУ достаточно объединенное и мощное.
Дронов недостаточно
В Украине с 2022-го года выросло в разы количество разведывательных БПЛА типа "Крыло". Сейчас промышленность производит достаточно много дронов. Дополнительно есть контракты с европейскими партнерами – Польшей и Германией. Кроме того, ряд средств получают украинские военные и от США.
"Всех этих средств недостаточно для того, чтобы в полной мере обеспечить паритет с врагом", – отметил командир батальона.
В то же время количество дронов в воздухе начало увеличиваться. Если раньше соотношение БПЛА типа "Крыло" было 1:7, то сейчас – 1:4 на приоритетных для противника направлениях.
Если говорить об ударных дронах, то российский БПЛА "Ланцет" действует на оперативно-тактическом уровне. Оккупанты преимущественно поражают артсредства ВСУ, машины, которые обеспечивают сообщение. А также – легкобронированную и бронированную технику в районе сосредоточения войск.
Когда беспилотников станет больше
Силы обороны Украины научились тому, как правильно готовить позиции, ставить механическую защиту и правильно маскироваться. Все, чтобы минимизировать огневое воздействие врага. Также дополнительно есть посты наблюдения и другие средства огневого воздействия, которые помогают приземлять часть вражеских БПЛА. Тогда эти дроны не достигают своих целей. В то же время захватчики имеют возможность их массово производить.
В начале 2023-го года в Украине было не так много ударных дронов типа "Крыло". Сейчас у украинских защитников начинает появляться значительное количество различных таких БПЛА, которые могут выполнять задачи на значительно больших расстояниях, чем другие дроны.
В конце 2024-го года большинство подразделений Сил обороны будут иметь в своем штате минимальную норму именно ударных "крыльев", необходимую для выполнения боевых задач. Паритет не обеспечит, но существенно сократят разрыв между нами и противником,
– сказал Юрий Федоренко.
Сейчас эффективность применения таких беспилотников достаточно высока, ведь враг не может им пока противодействовать.
Как можно бороться с вражескими БПЛА
Российские дроны Supercam и "Орлан" наносят много хлопот украинским защитникам на поле боя. Они могут выполнять различные функции и находиться долго в воздухе. В условиях нехватки боеприпасов к противовоздушным средствам, враг насыщает беспилотниками воздушное пространство Украины. Оккупанты пытаются детально узнать места расположения украинских военных, а затем наносят поражения.
"Чем будет больше у нас боеприпасов к противовоздушным средствам, тем их (дронов – 24 Канал) меньше будет находиться в воздухе. Также дополнительно Силами обороны ведется постоянная разработка и совершенствование необходимых средств радиоэлектронной борьбы. Для того, чтобы можно было не только приземлить благодаря огневому средству, но и подавить их частоты", – сказал командир батальона.
Сейчас украинские военные делают все, чтобы максимально снизить присутствие вражеских дронов в воздухе. Федоренко предполагает, что еще, вероятно, год и ВСУ выйдут на соотношение БПЛА с противником 70% на 30%.
Дроны на войне
- В Укроборонпроме заявили, что Украина в 2024-м году догнала россиян в изготовлении дронов-камикадзе, которые подобны "Шахедам". В частности, больше таких беспилотников изготовят благодаря сотрудничеству с частными производителями.
- Вероятно, Украина превратила еще один спортивный самолет на ударный дальнобойный дрон.
- Между тем FPV-дроны могут не только поражать противника, но и спасать жизни. С помощью таких БПЛА можно делать доразведку и доставлять гуманитарные грузы. Так таким дроном за один день доставили 105 килограммов провизии.