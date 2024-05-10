Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко, отметив, что враг развивал производство таких беспилотников еще с 2014-го года, готовясь к полномасштабному вторжению. В Украине также были разработки и производство таких дронов, однако не было массового характера.

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К тому же захватчики имеют прямой доступ к китайским компонентам. Так они могут собирать достаточно серьезную линейку БПЛА, модернизировать ее и обеспечивать свои войска.

В условиях нехватки противовоздушных средств и боеприпасов к ним, иногда над одним квадратом 6 – 7 разведывательных средств противника, которые в совершенстве изучают нашу территорию,

– сказал Федоренко.

Как следствие – оккупанты применяют ударные дроны "Ланцет". А также – авиацию и РСЗО. Огневое воздействие противника по позициям ВСУ достаточно объединенное и мощное.

Дронов недостаточно

В Украине с 2022-го года выросло в разы количество разведывательных БПЛА типа "Крыло". Сейчас промышленность производит достаточно много дронов. Дополнительно есть контракты с европейскими партнерами – Польшей и Германией. Кроме того, ряд средств получают украинские военные и от США.

"Всех этих средств недостаточно для того, чтобы в полной мере обеспечить паритет с врагом", – отметил командир батальона.

В то же время количество дронов в воздухе начало увеличиваться. Если раньше соотношение БПЛА типа "Крыло" было 1:7, то сейчас – 1:4 на приоритетных для противника направлениях.

Если говорить об ударных дронах, то российский БПЛА "Ланцет" действует на оперативно-тактическом уровне. Оккупанты преимущественно поражают артсредства ВСУ, машины, которые обеспечивают сообщение. А также – легкобронированную и бронированную технику в районе сосредоточения войск.

Когда беспилотников станет больше

Силы обороны Украины научились тому, как правильно готовить позиции, ставить механическую защиту и правильно маскироваться. Все, чтобы минимизировать огневое воздействие врага. Также дополнительно есть посты наблюдения и другие средства огневого воздействия, которые помогают приземлять часть вражеских БПЛА. Тогда эти дроны не достигают своих целей. В то же время захватчики имеют возможность их массово производить.

В начале 2023-го года в Украине было не так много ударных дронов типа "Крыло". Сейчас у украинских защитников начинает появляться значительное количество различных таких БПЛА, которые могут выполнять задачи на значительно больших расстояниях, чем другие дроны.

В конце 2024-го года большинство подразделений Сил обороны будут иметь в своем штате минимальную норму именно ударных "крыльев", необходимую для выполнения боевых задач. Паритет не обеспечит, но существенно сократят разрыв между нами и противником,

– сказал Юрий Федоренко.

Сейчас эффективность применения таких беспилотников достаточно высока, ведь враг не может им пока противодействовать.

Как можно бороться с вражескими БПЛА

Российские дроны Supercam и "Орлан" наносят много хлопот украинским защитникам на поле боя. Они могут выполнять различные функции и находиться долго в воздухе. В условиях нехватки боеприпасов к противовоздушным средствам, враг насыщает беспилотниками воздушное пространство Украины. Оккупанты пытаются детально узнать места расположения украинских военных, а затем наносят поражения.

"Чем будет больше у нас боеприпасов к противовоздушным средствам, тем их (дронов – 24 Канал) меньше будет находиться в воздухе. Также дополнительно Силами обороны ведется постоянная разработка и совершенствование необходимых средств радиоэлектронной борьбы. Для того, чтобы можно было не только приземлить благодаря огневому средству, но и подавить их частоты", – сказал командир батальона.

Сейчас украинские военные делают все, чтобы максимально снизить присутствие вражеских дронов в воздухе. Федоренко предполагает, что еще, вероятно, год и ВСУ выйдут на соотношение БПЛА с противником 70% на 30%.

Дроны на войне