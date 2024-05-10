ATACMS эффективно поражают личный состав врага на открытых участках, тогда как Storm Shadow и SCALP действительно могут уничтожать важные российские объекты и подрывать способность авиационных группировок к выполнению своих задач. Наши же беспилотники пока не настолько мощные, ведь не несут достаточное количество взрывчатки, об этом в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко.

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Украинские аналоги "Шахедов" пока не имеют достаточной мощности

По мнению Романенко, удары наших дронов по российским НПЗ очень эффективны просто потому, что во время их атак главное – поджечь нужный объект. Если же речь идет о командном пункте, заводе или каком-то аналогичном мощном сооружении, то имеющейся полезной нагрузки точно недостаточно для существенных разрушений.

БПЛА "Shahed" способны нести около 50 килограммов взрывчатых веществ, однако россияне пытаются еще увеличить этот показатель. Пока самый дальнобойный дрон, которым работали украинские защитники, может поднять в воздух 16 килограммов.

Видимо, все помнят удар по штабу Черноморского флота. Так вот Storm Shadow – это почти полтонны взрывчатки. Могли бы мы достичь такого же успеха с применением только наших дронов-камикадзе? Вопрос риторический. Пока, я считаю, мы не изготовили украинского аналога "Шахеда",

– отмечает эксперт.

Способны ли изменить ситуацию БПЛА на базе самолетов

Не сильно меняют ситуацию и беспилотники, изготовленные на базе легкомоторных самолетов. С одной стороны, это решение является дешевым, а борта несут фугасные авиационные бомбы. С другой – противодействовать этой авиации россиянам значительно проще.

У БПЛА на базе самолета SWIFT есть свои несомненные "плюсы". Ориентировочно, он может стоить 55 тысяч долларов. "Бобер" стоит почти вдвое больше. Кроме того, самолет можно использовать многократно – иногда наши военные просто сбрасывают с них бомбы и возвращают носитель. Можно запускать эти дроны и в один конец, однако им легко противодействовать. У "Шахеда" размах крыльев – почти три метра, легкомоторные самолеты втрое больше, из-за чего их легко обнаружить и поразить системами ПВО.

Также, по мнению Валерия Романенко, "Шахеды" россияне могут использовать по целям на линии фронта, а громоздкие и медленные легкомоторные самолеты – легкая добыча для большого количества российских ЗРК и РЛС.

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