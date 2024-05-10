ATACMS ефективно вражають особовий склад ворога на відкритих ділянках, тоді як Storm Shadow та SCALP дійсно можуть нищити важливі російські об'єкти й підривати здатність авіаційних угруповань до виконання своїх завдань. Наші ж безпілотники поки що не є настільки потужними, адже не несуть достатню кількість вибухівки, про це в ексклюзивному інтервʼю для 24 Каналу розповів провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко.
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Українські аналоги "Шахедів" поки не мають достатньої потужності
На думку Романенка, удари наших дронів по російських НПЗ є дуже ефективними просто тому, що під час їх атак головне – підпалити потрібний об'єкт. Якщо ж йдеться про командний пункт, завод чи якусь аналогічну потужну споруду, то наявного корисного навантаження точно недостатньо для суттєвих руйнувань.
БпЛА Shahed здатні нести близько 50 кілограмів вибухових речовин, проте росіяни намагаються ще збільшити цей показник. Поки найбільший далекобійний дрон, яким працювали українські захисники, може підняти у повітря 16 кілограмів.
Мабуть, всі пам'ятають удар по штабу Чорноморського флоту. Так от Storm Shadow – це майже пів тонни вибухівки. Чи могли б ми досягнути такого ж успіху із застосуванням лише наших дронів-камікадзе? Питання риторичне. Поки що, я вважаю, ми не виготовили українського аналога "Шахеда",
– зазначає експерт.
Чи здатні змінити ситуацію БпЛА на базі літаків
Не сильно змінюють ситуацію й безпілотники, виготовлені на базі легкомоторних літаків. З одного боку, це рішення є дешевим, а борти несуть фугасні авіаційні бомби. З іншого – протидіяти цій авіації росіянам значно простіше.
У БпЛА на базі літака SWIFT є свої безперечні "плюси". Орієнтовно, він може коштувати 55 тисяч доларів. "Бобер" коштує майже вдвічі більше. Крім того, літак можна використовувати багаторазово – іноді наші військові просто скидають з них бомби та повертають носій. Можна запускати ці дрони і в один кінець, проте їм легко протидіяти. У "Шахеда" розмах крил – майже три метри, легкомоторні літаки втричі більші, через що їх легко виявити та уразити системами ППО.
Також, на думку Валерія Романенка, "Шахеди" росіяни можуть використовувати по цілях на лінії фронту, а громіздкі та повільні легкомоторні літаки – легка здобич для великої кількості російських ЗРК і РЛС.
Українські розробки БпЛА, які рвуть шаблони
- Безпілотні технології ще з початку повномасштабної війни стали для ЗСУ одним з основних козирів, що іноді дуже сильно ламав плани росіян. Український безпілотник Punisher доволі стара розробка, але це один з яскравих представників вдалої української інженерії. Він може здійснювати місію в радіусі 45 кілометрів і знищувати ціль з першого або з другого скидання.
- Ще один вдалий зразок української розробки – гібридний ударно-розвідувальний БпЛА Jupiter H3 може літати на сотні кілометрів. Цей БпЛА вражає своїми розмірами – розмах його крил сягає майже 5 метрів. Попри габарити, апарат легко зібрати та використовувати. Однією з головних переваг є те, що його запускати доволі просто.
- В грудні 2023 року Сили оборони України отримали на озброєння партію далекобійних дронів-камікадзе під назвою AQ 400 Scythe. Компанія-виробник планує вийти на 500 одиниць у місяць. Заявлена дальність AQ 400 Scythe – 750 кілометрів. У нього досить проста конструкція та велика боєголовка вагою в 40 кілограмів.
- Вже навесні 2024 року з'явилась інформація про українські розробки, де використаний штучний інтелект. Як написало CNN, українські військові застосовують дрони зі штучним інтелектом для ударів по НПЗ Росії. Україна має інтелектуальну технічну перевагу над ворогом. Є й розробки, здатні легко обходити російський РЕБ. Деякі українські дрони можуть навіть самі захоплювати та супроводжувати цілі.
- Цієї весни, на початку квітня 2024 року Україна подолала і певну психологічну межу у 1000 кілометрів. Про БпЛА, здатні летіти на таку, а то й більшу відстань заявив на початку квітня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Згодом у квітні з'явилась інформація, що найкраща з нових моделей українських БпЛА може пролітати вже 3000 кілометрів і здатна досягти Сибіру.
- Про успіхи України в безпілотних технологіях згадав і верховний представник ЄС з питань закордонних справ та оборони Жозеп Боррель під час форуму оборонної промисловості Україна – ЄС. Він зазначив, що українські компанії, які виробляють безпілотники, можуть стати світовими лідерами.