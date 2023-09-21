Штурмы неподалеку от Бахмута и отраженные атаки россиян: карта боевых действий на 21 сентября

За прошедшие сутки произошло 23 боевых столкновения. Враг нанес 2 ракетных и 80 авиационных ударов, совершил более 49 обстрелов с реактивных систем позиций военных и гражданских объектов.

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В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" наСилы обороны успешно отразили атаки противника в районе западнее Зайцева Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе северо-восточнее и восточнее Андреевки Донецкой области, успехов не имел. Силы обороны продолжают штурмовые действия в районе южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Какая ситуация вокруг Бахмута: смотрите на карте