Штурмы неподалеку от Бахмута и отраженные атаки россиян: карта боевых действий на 21 сентября
21 сентября 2023, 09:39Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские военные продолжают постепенное движение на Мелитопольском направлении и к югу от Бахмута. Россияне пытаюсь противостоять давлению и контратаковать, однако неудачно.
За прошедшие сутки произошло 23 боевых столкновения. Враг нанес 2 ракетных и 80 авиационных ударов, совершил более 49 обстрелов с реактивных систем позиций военных и гражданских объектов.
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Какая ситуация на Востоке
В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Бахмутском направлении Силы обороны успешно отразили атаки противника в районе западнее Зайцева Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе северо-восточнее и восточнее Андреевки Донецкой области, успехов не имел. Силы обороны продолжают штурмовые действия в районе южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
Какая ситуация вокруг Бахмута: смотрите на карте
В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области. Здесь за прошедшие сутки враг предпринял 13 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.
Что происходит в Марьинке: смотрите на карте
на Авдеевском и Шахтерском направлениях Силы обороны удерживают оборону на занятых рубежах, имеют инициативу и отвоевывают территории.
Ситуация на Югена Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, ликвидируют русский личный состав и технику и принуждают неприятеля отходить с занимаемых позиций. ВСУ отразили атаки врага в районе Роботиного Запорожской области. оккупанты терпят значительные потери.
Где находится Роботино: смотрите на картеВ зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают составы и наносят успешное поражение по тылам противника.
Север – без изменений
В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях Оперативная обстановка остается без существенных изменений. на Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает держать личный состав для прикрытия границы. Также враг проводит диверсии с целью недопущения опрокидывания украинских войск на угрожающие направления. Россияне стабильно увеличивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.