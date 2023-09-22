За прошедшие сутки произошло 26 боевых столкновений. Враг нанес 59 ракетных и 62 авиационных удара, совершил 55 обстрелов с РСЗО как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам.
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