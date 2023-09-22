За прошедшие сутки произошло 26 боевых столкновений. Враг нанес 59 ракетных и 62 авиационных удара, совершил 55 обстрелов с РСЗО как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам.

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Россияне пытаются восстановить утраченное положение

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Бахмутском направлении Силы обороны успешно отразили атаки противника в районе северо-восточнее Григоровки Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, но успехов не имел. Силы обороны продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

ВСУ штурмуют южнее Бахмута: карта боев

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки и Красногоровки Донецкой области. Здесь за прошедшие сутки оккупанты предприняли 12 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

Россияне пытаются вытеснить ВСУ из Марьинки: карта боев

На Шахтерском направлении Силы обороны успешно отразили атаку врага в районе Никольского Донецкой области.

Силы обороны отразили атаку россиян в районе Никольского

На Запорожском направлении атаки противника в районах Малой Токмачки и Работино Запорожской области завершились для захватчиков значительными потерями как в живой силе, так и в технике.

Россияне атакуют в районах Малой Токмачки и Роботино: карта боев

На Авдеевском и Шахтерском направлениях Силы обороны продолжают держать оборону на занятых рубежах, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, истощают врага и заставляют отходить с занимаемых позиций.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать составы снабжения и наносить успешное поражение по тылам противника.

В зоне ответственности ОСГВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.