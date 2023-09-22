Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень. Ворог завдав 59 ракетних та 62 авіаційних удари, здійснив 55 обстрілів з РСЗВ як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах.

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Росіяни намагаються відновити втрачене положення

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі північно-східніше Григорівки Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області, але успіхів не мав. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

ЗСУ штурмують південніше Бахмута: карта боїв

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Мар'їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнки та Красногорівки Донецької області. Тут упродовж минулої доби окупанти здійснили 12 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

Росіяни намагаються витіснити ЗСУ з Мар'їнки: карта боїв

На Шахтарському напрямку Сили оборони успішно відбили атаку ворога в районі Микільського Донецької області.

Сили оборони відбили атаку росіян у районі Микільського

На Запорізькому напрямку атаки противника в районах Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області завершилися для загарбників значними втратами як у живій силі, так і в техніці.

Росіяни атакують у районах Малої Токмачки та Роботиного: карта боїв

На Авдіївському та Шахтарському напрямках Сили оборони продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога та змушують відходити із займаних позицій.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади забезпечення та наносити успішне ураження по тилах противника.

У зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.