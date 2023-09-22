Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень. Ворог завдав 59 ракетних та 62 авіаційних удари, здійснив 55 обстрілів з РСЗВ як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах.
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