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      Какое оружие Украина производит самостоятельно: ответ СНБО

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      Сергей Кривонос
      Сергей Кривонос / Информагентство Минобороны

      Украина самостоятельно разрабатывает реактивную систему залпового огня "Верба" и противотанковые ракетные комплексы. Последние изготавливают не только для нужд украинской армии, но и для продаж за рубежом.

      Об этом рассказал заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос в интервью "Апострофу".

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      Главное – не останавливаться на достигнутом, и года через три мы сможем обеспечить замкнутый цикл производства определенной техники... Например, тех же самых БМП. И БТР мы сможем делать гораздо лучше, чем сейчас,
      – сказал он.

      По его словам, в Украине уже наладили выпуск огромного количества комплектующих, но нужна государственная программа по каждому направлению вооружения.

      реактивна система
      Реактивная система "Верба"

      "Если каждый производитель будет знать, что с той или иной номенклатурой у него гарантированно будут заказы в ближайшие 5 – 10 лет, он найдет возможность эти заказы обеспечить", – подытожил заместитель секретаря СНБО.

      К теме: Техника войны: Мощный бронетранспортер "Атаман-3". Винтовка бесшумной стрельбы "Шепот"

      ПТРК
      Украинский ПТРК Стугна-П

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Сергей Кривонос Оружие СНБО
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