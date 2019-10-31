Какое оружие Украина производит самостоятельно: ответ СНБО

Украина самостоятельно разрабатывает реактивную систему залпового огня "Верба" и противотанковые ракетные комплексы. Последние изготавливают не только для нужд украинской армии, но и для продаж за рубежом.

Об этом рассказал заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос в интервью "Апострофу".

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Главное – не останавливаться на достигнутом, и года через три мы сможем обеспечить замкнутый цикл производства определенной техники... Например, тех же самых БМП. И БТР мы сможем делать гораздо лучше, чем сейчас,

– сказал он.

По его словам, в Украине уже наладили выпуск огромного количества комплектующих, но нужна государственная программа по каждому направлению вооружения.



Реактивная система "Верба"

"Если каждый производитель будет знать, что с той или иной номенклатурой у него гарантированно будут заказы в ближайшие 5 – 10 лет, он найдет возможность эти заказы обеспечить", – подытожил заместитель секретаря СНБО.

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